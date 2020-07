Rosy Abate: una storia vera ha ispirato la fiction?

La storia di Rosy Abate ha appassionato gli spettatori al punto che molti di loro hanno creduto che il personaggio sia ispirato a una figura realmente esistita, e la fiction tratta da una storia vera. No, non è così: Rosy Abate è un personaggio di fantasia, anche se l'interpretazione di Giulia Michelini lo ha reso estremamente credibile.

Giulia Michelii è Rosy Abate nella serie TV

Rosalia 'Rosy' Abate, appare per la prima volta nella prima stagione della serie Squadra antimafia - Palermo oggi, e viene presentata come una donna forte è determinata. Da bambina sfugge per miracolo all'attentato in cui morirono i genitori, grazie al coraggioso intervento della poliziotta Claudia Mares. Rosy ci prova a cambiare vita, si trasferisce negli Stati Uniti, si fidanza con Savo e decide di festeggiare il matrimonio nella sua Sicilia. Purtroppo la mafia è ancora parte della sua vita e le viene ucciso il marito da due killer in moto.

Rosy Abate perde per mano delle cosche rivali anche i fratelli Nardo, Vito e Carmine ed ora cerca vendetta, nonostante i tentativi della poliziotta Claudia Mares - divenuta capo della Duomo, la squadra antimafia di Palermo - che la esorta a collaborare con la giustizia. L'ascesa di Rosy divenuta il boss della sua famiglia e conosciuta come la Regina di Palermo, il suo rapporto conflittuale con Claudia Mares, la lotta per la riconquista del figlio Leo, diventano il centro delle sette stagioni di Squadra antimafia - Palermo oggi.

La storia della Regina di Palermo non si esaurisce con la chiusura della serie, il suo personaggio è troppo amato ed ha ancora una grande potenzialità da sfruttare. Pietro Valsecchi, ideatore della fiction, annuncia la nascita dello spin off Rosy Abate - La serie, l'hanno dopo la produzione annuncia che alla seconda stagione dello spin-off seguirà un prequel, Rosy Abate - Le origini del male, che ci farà conoscere l'adolescenza di Rosy Abate. La protagonista questa volta non sarà Giulia Michelini, la produzione ha annunciato che: "la serie racconterà l'evoluzione della protagonista dai 13 ai 20 anni e sarà girata tra Palermo, Milano, Svizzera e New York". Dopo essere passata indenne a lotte di mafia, attentati e tanto altro, riuscirà Rosy Abate a sopravvivere senza Giulia Michelini?