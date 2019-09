Rosy Abate, Giulia Michelini dice addio alla serie Mediaset: "Mio figlio più importante"

Giulia Michelini deve dedicarsi al figlio, per questo dice addio a Rosy Abate: una notizia tremenda per tutti i fan della serie Mediaset, ma suggerita, in realtà, da altre recenti dichiarazioni dell'attrice romana.

Giulia Michelini ha parlato dell'importante decisione in una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, raccontando il suo rapporto complicato con il personaggio che interpreta da ormai 10 anni: "Quando ho rimesso i suoi panni, durante i mesi di riprese, ci sono stati giorni buoni e giorni di rigetto. È un personaggio che ormai abbiamo raccontato da tutti i punti di vista e non era facile trovare lati inediti da rivelare. Però va bene così. Le sono profondamente legata. Mi ha dato tanto, mi ha fatto imparare molte cose. È un pezzo di vita che si è costruito con me e che mi porto dentro"

Era il 2009 quando Rosy Abate fece la sua apparizione nella fiction Squadra antimafia, uno dei programmi tv più popolari di Mediaset. Il successo della serie e soprattutto del personaggio mafioso di Rosy, ha permesso la creazione di uno spin-off dedicato alla Regina di Palermo, che porta il suo nome. Un ruolo importante per Giulia Michelini, che ha segnato la sua intera carriera e l'ha resa popolare presso il grande pubblico, tanto che alcuni fan non ricordano neanche il suo vero nome: "Rosy è un'amica e una nemica, un 'odi et amo' continuo. Ma arriverà a una fine, troveremo pace. Per quel che mi riguarda sì, le dirò addio alla fine di questa stagione. Anche per recuperare il mio nome. Le persone per strada ormai mi chiamano Rosy Abate. Nessuno sa come mi chiamo realmente."

Giulia Michelii è Rosy Abate nella serie TV

Dopo tanti anni dedicati a scrivere la storia del suo personaggio, per Giulia Michelini la stanchezza ha avuto la meglio e sembra arrivata al capolinea. Il bisogno di lasciarsi Rosy Abate - La serie alle spalle è evidente, un passo che le servirà a guardare avanti verso nuovi orizzonti e progetti, soprattutto per dedicarsi di più a suo figlio Cosimo: "Non ci sono altre avventure professionali. Non farò nulla. Lo so, fa riflettere ma è la verità. Mi dedicherò all'entrata in quarta ginnasio di mio figlio che per adesso è la cosa sulla quale mi devo focalizzare. Al lavoro non ci penso" Pare proprio quindi che dopo questa seconda stagione imminente dedicata a Rosy Abate, per il personaggio non ci sarà futuro, almeno fin quando Giulia Michelini resterà ferma sulla sua decisione.