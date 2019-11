Rosy Abate 3: la terza stagione confermata da un video

Rosy Abate 3 non è impossibile per Taodue, anzi: un video apparso sui canali social dell'azienda ha praticamente confermato che la terza stagione ci sarà, con la serie tv di punta di Canale 5 pronta a tornare.

Questo nonostante Giulia Michelini, la protagonista di Rosy Abate - La serie, avesse già annunciato il suo addio al personaggio appena un paio di mesi fa, affermando di voler dedicare più tempo alla sua attività di mamma che di attrice.

E invece nella clip diffusa da Taodue Film su Facebook si vede Mizio Curcio nella writer's room, proprio lui che insieme a Pietro Valsecchi è creatore dello spin-off di Squadra antimafia, scrivere su una lavagna dove possiamo già leggere quel nome, Rosy Abate, che sovrasta cinque colonne, e chi ha seguito le precedenti stagioni capirà subito che il numero delle colonne corrisponde a quello degli episodi.

"Qui non si può leggere niente. Delle novità arriveranno ma... Mi dispiace ragazzi" esclama Curcio davanti alla telecamera che cerca di sbirciare nella stanza dei segreti. Perchè Rosy Abate 3 di sorprese potrebbe riservarne parecchie, oppure potrebbe confermare quanto già detto in conclusione della stagione 2, con Rosy decisa a ritirarsi a vita privatissima (e questo potrebbe far sì che Giulia Michelini, come auspicato, possa ridurre il suo impegno per i nuovi episodi), Leonardo pronto a una carriera nelle forze dell'ordine e il boss Costello (Davide Devenuto) ancora in carcere ma disposto a tutto pur di avere la sua vendetta.

Naturalmente nessuno sa quanto tempo ci vorrà prima di rivedere i personaggi di quella che fino a questo momento - soprattutto dopo il sonoro flop di Gianni Morandi con L'isola di Pietro 3 e dopo la partenza lenta di Gabriella Pession con Oltre la soglia - si conferma il prodotto seriale di maggior successo per Mediaset, ma sappiamo almeno che Rosy Abate non abbandonerà il suo pubblico dopo l'adrenalinica stagione 2.