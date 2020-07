Rosy Abate 2, terza puntata stasera su Canale 5: le anticipazioni

Rosy Abate 2 torna stasera su Canale 5, alle 21:25, con la terza puntata, in replica, e con la sua amatissima protagonista, Giulia Michelini.

Le anticipazioni dell'episodio che andrà in onda stasera preannunciano nuovi guai per Rosy Abate (Giulia Michelini), sconfortata dalla decisione del figlio Leonardo (Vittorio Magazzù) di stare dalla parte del boss Antonio Costello (Davide Devenuto). Non solo il ragazzo lo considera ormai come il padre che non ha mai avuto, a complicare le cose c'è il tenero amore nato tra Leonardo e Nina (Maria Vera Ratti), la figlia adolescente di Costello.

La situazione si è oltremodo complicata dopo che Rosy ha svelato alla polizia i traffici del boss con i siciliani: è questo l'atto che segnerà la condanna a morte della regina di Palermo? Perchè Costello, in fondo, ha sempre avuto intenzione di ucciderla, come ci ricorda la clip riassuntiva dell'episodio.

Sempre che Luca Bonaccorso (Mario Squeglia), poliziotto e unico amico ormai di Rosy, non riesca a darle un aiuto decisivo.

Il colpo di scena, però, non ha a che fare con Costello: rivedremo infatti Ivan Di Meo (Claudio Gioè), il papà di Leonardo, che sembrava essere morto negli episodi precedenti.