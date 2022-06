Rosemary's Baby: Apartment 7A sarà il prequel segreto?

Curiose coincidenze legherebbero il thriller psicologico Apartment 7A, ora in lavorazione, al cult di Polanski del 1968 Rosemary's Baby.

La produzione del thriller psicologico della Paramount Players Apartment 7A si è conclusa da poco, ma l'attenzione dei media si accende sul film, che potrebbe essere un prequel segreto del cult di Roman Polanski Rosemary's Baby.

Rosemary's Baby: Mia Farrow in un'immagine del film

Bloody Disgusting ha lanciato la teoria in questione. Secondo il magazine Apartment 7A sarebbe in realtà un prequel top secret di Rosemary's Baby che parla della donna morta fuori dall'appartamento in cui Rosemary si è trasferita.

Paramount Pictures possiede i diritti di Rosemary's baby - Nastro rosso a New York, il capolavoro horror del 1968 di Roman Polanski interpretato da Mia Farrow nei panni di una giovane donna incinta che crede che il suo bambino non sia di questo mondo.

Apartment 7A è prodotto da Platinum Dunes e dal regista di A Quiet Place John Krasinski. nel cast del film troviamo la star di Ozark Julia Garner e Dianne Weist, ma l'occhio cade su Amy Leeson, il cui personaggio è accreditato su Imdb come "Rosemary Woodhouse", personaggio interpretato da Mia Farrow nel classico del 1968.

Anche il personaggio "Roman Castevet" appare in entrambi i film. Sidney Blackmer lo ha interpretato nel film originale mentre Kevin McNally è accreditato per Apartment 7A.

Rosemary's Baby, brividi e paranoia: i 50 anni del figlio di Satana

Nel film di Polanski, Rosemary alla fine deduce che Roman Castevet è un anagramma di Steven Marcato, figlio di un ex residente di Bramford e noto satanista. Sospetta che i Castevet e il dottor Sapirstein appartengano a una congrega satanica e abbiano intenzioni sinistre per il suo bambino.

Natalie Erika James è la regista del thriller psicologico Apartment 7A, la cui trama non è ancora stata resa noto, anche co-autrice dello script con Christian White. John Krasinski e Allyson Seeger producono con la loro Sunday Night insieme a Michael Bay, Andrew Form and e Brad Fuller per Platinum Dunes.