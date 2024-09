Rosemary's Baby: punteggio deludente su Rotten Tomatoes per il prequel con Julia Garner

Pessimo riscontro per il nuovo film con protagonista la star di Ozark e The Assistant.

Un debutto tutt'altro che positivo per Apartment 7A, il prossimo prequel di Rosemary's Baby con protagonista Julia Garner, che esordisce con un punteggio deludente su Rotten Tomatoes. Il film uscirà su Paramount+ il 27 settembre.

La speranza della produzione è che il film possa recuperare terreno successivamente, perché al momento le prime recensioni affossano quasi del tutto il lungometraggio, con un punteggio del 44%, significativamente inferiore al film di Polański.

Prequel sottotono

Diretto da Natalie Erika James, il film segue la storia della ballerina Terry Gionoffrio (Julia Garner) e gli eventi inquietanti che si verificano dopo il suo trasferimento dai Castevet. Rosemary's Baby è considerato un classico del genere horror, grazie all'atmosfera angosciante e alle interpretazioni di Mia Farrow e Ruth Gordon, quest'ultima vincitrice dell'Oscar quale miglior attrice non protagonista.

Mia Farrow in una scena di Rosemary's Baby

L'ambizione di raggiungere il medesimo successo poteva sembra utopia sin dall'inizio del progetto, anche in virtù della strategia distributiva del film anche se approfondire alcune dinamiche del film era un'idea indubbiamente intrigante. Sfortunatamente, sembra che il progetto sia già naufragato in partenza ma non è detto che possa mostrare una crescita nelle prossime settimane.

Conoscere già il destino finale di Terry potrebbe ostacolare buona parte del prequel che si concentra sul suo periodo trascorso nell'appartamento. Terry appare brevemente nel film di Roman Polański, affermando che Minnie le aveva dato una strana collana prima, presumibilmente, di suicidarsi lanciandosi nel vuoto. Il trailer di Apartment 7A suggerisce un'idea su quella che potrebbe essere stata la vita di Terry prima di Rosemary's Baby: i Castevet potrebbero essere stati malvagi già parecchi anni prima e forse Terry era incinta o comunque a conoscenza dei loro piani.

Oltre a Garner, il cast di Apartment 7A include Jim Sturgess, Amy Leeson, Dianne Wiest e Kevin McNally, che interpretano rispettivamente Minnie e Roman Castevet nel prequel di James.