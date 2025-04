Romanzo criminale - La serie, la reunion il 7 maggio al Riviera International Film Festival

Sestri Levante per un giorno al centro della "criminalità", ma solo per il piccolo schermo. Il 7 maggio il Riviera International Film Festival, in programma a Sestri Levante dal 6 all'11 maggio, ospiterà la reunion del cast di Romanzo criminale - La serie.

A 17 anni dal debutto dello show targato Sky Original, Marco Bocci, Francesco Montanari, Edoardo Pesce, Alessandro Roia e Daniela Virgilio saliranno sul palco della manifestazione per incontrare il pubblico e per celebrare il successo duraturo di una serie che ha fatto la storia della televisione, lanciando nuove tendenze. L'appuntamento è per mercoledì 7 maggio alle 12.00.

Nils Hartmann, EVP di Sky Studios Italia, ha dichiarato: "Tutto è iniziato con Romanzo Criminale per le serie originali Sky. Un progetto che è stato l'apripista delle serie tv italiane, come le conosciamo oggi, e che ha dato il via a un nuovo stile narrativo. Per estetica, linguaggio e ambizione, una serie ancora oggi attualissima ed estremamente moderna, che dal palco del Riviera Film Festival potrà essere celebrata nuovamente - qualche anno e tanta strada fatta dopo - assieme al suo cast di talenti. Sarà anche l'occasione per rivelare qualche anticipazione sull'autoironica reunion che stiamo preparando per la nuova stagione di Call My Agent - Italia, prossimamente su Sky e NOW".

Marco Bocci in auto

Romanzo Criminale e Call My Agent - Italia, lo strano connubio

Giunto alla terza stagione Call My Agent - Italia farà tornare sul piccolo schermo i protagonisti di Romanzo criminale - La serie, show diretto per due stagioni da Stefano Sollima, basato sull'omonimo romanzo di Giancarlo De Cataldo.

Focus della serie sono le gesta di un gruppo di criminali che per quasi quindici anni, dal 1977 al 1992, ha accarezzato un'illusione: quella di conquistare Roma. Il Libanese, il Freddo, il Dandi, Patrizia e il commissario Scialoja sono alcuni dei personaggi ispirati alla vera storia della banda della Magliana.