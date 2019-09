Da It: Capitolo 2 a Shining, tutte le connessioni tra i romanzi di Stephen King

Viaggio nel multiverso dei romanzi di Stephen King: da It a Shining, passando per La Torre Nera, ecco i più importanti collegamenti tra le sue opere più celebri.

I romanzi di Stephen King spesso sono collegati tra loro, sia da citazioni sottili che da collegamenti narrativi più consistenti. In occasione dell'uscita di It: Capitolo 2, parliamo dei collegamenti più interessanti nel video che segue.

Il secondo capitolo di It - ne abbiamo parlato nella nostra recensione di It: Capitolo 2 - è arrivato nelle sale italiane e la storia dei Perdenti di Derry ha trovato una sua conclusione anche sul grande schermo. Molti quesiti del pubblico però rimangono ancora senza risposta, dove il più ricorrente è: come diavolo ha fatto una creatura come It a finire in una cittadina del Maine? Per rispondere a questa domanda bisogna scomodare un bel po' di racconti di King perché, prima che il concetto di universo espanso andasse tanto di moda, lo scrittore ne aveva creato uno tutto suo, nascondendo personaggi, luoghi e rimandi in ogni suo racconto, legando poi il tutto con la serie La Torre Nera.

Nel nostro nuovo approfondimento video, ideato da Giordana Moroni, vi raccontiamo quali sono i legami più forti e le connessioni più importanti tra i romanzi di Stephen King. Il fulcro del nostro viaggio nel multiverso di King sarà proprio It. Perché? Perché la mitologia di Pennywise ha moltissime connessioni con altri racconti, per via principalmente del luogo in cui è ambientato: la cittadina di Derry. Infatti, la località inventata da King e ubicata nello stato americano del Maine, è teatro di altri racconti. Tutto raccontato nel nostro video che trovate qui.