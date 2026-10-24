Roma 2026, il 24 ottobre è il giorno dei premi: Kim Kardashian, Serena Rossi e Vicky Krieps sul red carpet

Penultimo giorno per la Festa del Cinema di Roma, con cerimonia di premiazione della ventunesima edizione in programma dalle ore 17:00 nella Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. A condurre l'evento sarà Ema Stokholma.

Nel corso della cerimonia saranno assegnati i riconoscimenti del Concorso Progressive Cinema, il Premio alla Miglior Opera Prima Poste Italiane, il Premio al Miglior Documentario e il Premio del Pubblico Terna.

Sul red carpet della Festa sono attese anche Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts e Sarah Paulson, protagoniste dell'anteprima mondiale del primo episodio della seconda stagione di All's Fair.

Festa del Cinema di Roma, la cerimonia di premiazione

Mustang: una scena del film

La giuria del Concorso Progressive Cinema, presieduta dal regista e sceneggiatore polacco Jan Komasa, assegnerà i premi per il Miglior Film, il Gran Premio della Giuria, la Miglior regia, la Miglior sceneggiatura, la Miglior attrice, il Miglior attore e il Premio speciale della Giuria. Sono diciotto i film in concorso, tra cui Giorni felici di Susanna Nicchiarelli, I Love Boosters di Boots Riley, Mustang di Kasia Smutniak e Yesterday the Eye Didn't Sleep di Rakan Mayasi.

Spazio anche ai giovani autori con il Premio alla Miglior Opera Prima Poste Italiane, assegnato da una giuria presieduta dalla sceneggiatrice e regista Ludovica Rampoldi. In gara quattordici titoli provenienti da diverse sezioni della Festa.

Sarà inoltre annunciato il vincitore del Premio del Pubblico Terna, scelto dagli spettatori tra i film del Concorso Progressive Cinema. Il Premio al Miglior Documentario, assegnato da una giuria presieduta da Roberto Minervini, completa il quadro dei principali riconoscimenti.

A Notre salut il primo Premio Gillo Pontecorvo

Tra gli appuntamenti della giornata figura anche la prima edizione del Premio Gillo Pontecorvo, che sarà assegnato a Notre salut di Emmanuel Marre, film della sezione Best Of presentato al Festival di Cannes 2026.

Il riconoscimento sarà consegnato al regista prima della proiezione ufficiale delle ore 20 nella Sala Petrassi. A premiare Marre sarà Marco Pontecorvo, regista, sceneggiatore e direttore della fotografia, figlio di Gillo Pontecorvo, in rappresentanza della famiglia.

Il premio intende valorizzare un'opera capace di coniugare valore cinematografico e impegno civile e politico. La scelta è stata effettuata dalla famiglia Pontecorvo in accordo con la direzione artistica della Festa.

Kim Kardashian e Naomi Watts all'anteprima di All's Fair

All's Fair: una scena della serie

La Sala Sinopoli ospiterà alle ore 19:30 l'anteprima mondiale del primo episodio di All's Fair 2, serie della sezione Freestyle Serie realizzata in collaborazione con la Fondazione Roma Lazio Film Commission.

Le avvocate dello studio Grant, Ronson & Greene tornano con nuovi scandali, segreti e alleanze, mentre una rivelazione minaccia di mettere in crisi lo studio. Sul red carpet sono attese Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts e Sarah Paulson.

Alle ore 21:30, sempre nella Sala Sinopoli, sarà presentata anche la serie La famiglia Panini - L'avventura delle figurine di Letizia Lamartire. Il pubblico potrà vedere i primi due episodi e un'anteprima del quarto, con Serena Rossi nel ruolo di Olga Panini, la madre visionaria che guida la famiglia verso la nascita di un'impresa destinata a diventare un simbolo italiano nel mondo.

Gli altri film da vedere sabato 24 ottobre

Il programma della sezione Freestyle propone alle ore 21:00, al Teatro Studio Gianni Borgna, Riverrun, esordio nel lungometraggio di finzione dell'artista francese Philippe Parreno. Nel cast figurano Charlotte Gainsbourg, Zoe Saldaña e Vicky Krieps.

Al MAXXI, alle ore 17:30, sarà proiettato Lucia Di Luciano di Fabio Cherstich, conversazione cinematografica dedicata all'artista scomparsa nel gennaio 2026. Alle ore 19 seguirà The Oligarch and the Art Dealer di Andreas Dalsgaard, documentario che ricostruisce la vicenda del mercante d'arte Yves Bouvier e dell'oligarca russo Dmitry Rybolovlev.

Alle ore 21:30 spazio a Pinocchio, il bambino del mondo di Paolo Borraccetti, viaggio nella storia e nella diffusione internazionale del personaggio creato da Carlo Collodi.

Per la sezione Special Screenings, alle ore 15 il MAXXI ospiterà Alla tua partenza sarà notte di Nicolò Ribolla, mentre alle ore 18:30 il Teatro Studio Gianni Borgna presenterà Once Upon a Time in Harlem di William Greaves e David Greaves, film costruito attorno a materiali d'archivio che restituiscono un ritratto della Harlem Renaissance.

L'omaggio a Ettore Scola e il documentario su Laura Betti

Alla Casa del Cinema, la Sala Cinecittà propone cinque appuntamenti dedicati alla storia del cinema. Alle ore 15 Anna Antonelli presenterà The Circus di Grigorij Aleksandrov, nell'ambito dell'omaggio a Goffredo Fofi.

Laura Betti in una sequenza del film Reazione a catena (1971)

Alle ore 17, in ricordo di Ettore Scola, sarà proiettato il corto '43-'97, seguito da Laura Betti, una disperata vitalità di Peter Marcias. Il regista sarà presente per incontrare il pubblico e parlare del documentario dedicato alla cantante, attrice e scrittrice che ha attraversato il secondo Novecento italiano.

Alle ore 19 sarà la volta di Fight Club di David Fincher, con Edward Norton, Brad Pitt e Helena Bonham Carter. La giornata si chiuderà alle ore 21:30 con Shame di Steve McQueen, interpretato da Michael Fassbender.