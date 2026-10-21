Roma 2026, oggi 21 ottobre è il giorno di Julianne Moore, Jesse Eisenberg, Valerio Lundini e Morgan

La Festa del Cinema di Roma 2026 prosegue mercoledì 21 ottobre con una giornata che riunisce anteprime, nuovi progetti cinematografici e appuntamenti dedicati al cinema d'autore.

Tra gli eventi principali spiccano la consegna del Premio alla Carriera a Julianne Moore, l'esordio alla regia di Valerio Lundini con Cambogia, tre titoli del Concorso Progressive Cinema e la presentazione della serie Livatino - Il giudice e i suoi assassini.

Julianne Moore premiata alla Festa del Cinema di Roma, debutta Valerio Lundini

The Room Next Door: Julianne Moore sorridente in una scena

Alle ore 18:45, nella Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Julianne Moore riceverà il Premio alla Carriera in occasione della proiezione di The Debut, presentato nella sezione Grand Public.

A consegnare il riconoscimento sarà Jesse Eisenberg, regista, sceneggiatore, produttore e attore del film.

L'attrice statunitense, vincitrice dell'Oscar e di numerosi altri premi internazionali, interpreta Mona Friedman, una donna dalla vita ordinaria che, grazie all'esperienza in una compagnia teatrale amatoriale, scopre una nuova determinazione e la possibilità di riprendere in mano la propria esistenza.

Alle ore 21:30, nella stessa sala, è in programma Cambogia, esordio alla regia di Valerio Lundini, presentato nella sezione Freestyle.

Il film racconta lo scambio di identità tra l'attore Valerio De Nicolais e il personaggio criminale che interpreta in una serie televisiva, dando vita a una vicenda in cui finzione e realtà si ribaltano. Il titolo concorrerà al Premio Miglior Opera Prima Poste Italiane.

Concorso Progressive Cinema e serie: i titoli in programma

Tre sono gli appuntamenti del Concorso Progressive Cinema. Alle ore 15:30, al Teatro Studio Gianni Borgna, sarà proiettato The Life and Deaths of Wilson Shedd di Tim Blake Nelson, un noir ambientato in un'America marginale che affronta i temi della giustizia e della redenzione.

Alle ore 18:30, nella Sala Petrassi, spazio a Giorni felici di Susanna Nicchiarelli, storia di crescita e costruzione dell'identità attraverso le trasformazioni della giovane protagonista Claudia. Alle ore 20:30, al Teatro Studio Gianni Borgna, sarà presentato Ulya di Viesturs Kairišs, dedicato alle origini della leggendaria cestista sovietica Ulyana Semjonova.

La programmazione comprende anche la serie Livatino - Il giudice e i suoi assassini di Michele Placido.

Alle ore 21:00, nella Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica, saranno proiettati i primi due episodi del progetto, realizzato per la sezione Freestyle Serie in collaborazione con Fondazione Roma Lazio Film Commission. Il racconto si concentra sugli ultimi due anni di vita del magistrato Rosario Livatino, dal 1988 al 1990, intrecciando la sua dimensione spirituale e professionale con la storia dei suoi assassini.

Morgan protagonista del documentario Non importa dove

Morgan e Bugo a Sanremo 2020

La musica italiana è al centro di Non importa dove di Francesco Fei e Consuelo Moschella, in programma alle ore 21:30 al MAXXI nella sezione Special Screenings. Il documentario entra nella dimensione privata e creativa di Morgan, seguendolo per due anni lontano dai grandi palcoscenici e dalla televisione, per raccontare il percorso di un artista che continua a creare anche dopo l'allontanamento dal mondo dello spettacolo. Al termine della proiezione, i registi e Morgan incontreranno il pubblico.

Alla Casa del Cinema, nella Sala Cinecittà, la sezione Storia del Cinema propone invece alle ore 17:45 l'anteprima del documentario Les Films inachevés di Laurent Galinon. Il film esplora i progetti mai portati a compimento da alcuni grandi cineasti, tra cui Stanley Kubrick, Orson Welles, Federico Fellini, Sergio Leone e Jacques Tati. A introdurre la proiezione sarà lo stesso regista.

Incontri e celebrazioni: 30 anni di Un posto al sole e reunion di Romanzo criminale

Un posto al sole

Il programma della Festa del Cinema di Roma dedica spazio anche agli incontri con i protagonisti della serialità italiana. Alle ore 11:30, nella Sala Cinecittà della Casa del Cinema, si celebreranno i 30 anni di Un posto al sole, con la partecipazione di numerosi interpreti della storica serie, tra cui Patrizio Rispo, Marina Tagliaferri e Alberto Rossi.

Alla stessa ora, nello Spazio AuditoriumArte, è in programma un incontro dedicato a 177 giorni. Il rapimento di Farouk, con il regista Carlo Carlei, gli attori Marco Bocci e Antonia Desplat e gli sceneggiatori Lea Tafuri e Antonio Manca.

Tra gli appuntamenti principali figura anche la reunion di Romanzo criminale, prevista alle ore 17:30 allo Spazio AuditoriumArte, con il produttore Riccardo Tozzi, la casting director Laura Muccino e gli attori Francesco Montanari e Daniela Virgilio.

La giornata comprende inoltre una conversazione sul rapporto tra cinema e serialità, alle ore 16:15, con i critici Paolo Mereghetti e Giulio Sangiorgio, e un incontro dedicato a come trasformare un territorio in una location per le serie TV, alle ore 10, con professionisti del settore. Completano il programma i podcast con Giorgio Pasotti, alle ore 12:00, e il produttore Alberto Tarallo, alle ore 15:00.