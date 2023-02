Rogers: The Musical, lo show presente in Hawkeye diventa un'esibizione dal vivo

Il Rogers: The Musical presente in un frammento di Hawkeye diventerà uno spettacolo dal vivo con attori e musiche dai compositori di Broadway.

Nella serie tv Hawkeye di Disney+ vediamo Clint Barton portare la sua famiglia a vedere un musical incentrato sugli Avengers: Rogers: The Musical. Da adesso fino alla fine dell'anno, tutti i turisti in visita all'Adventure Park del Disneyland in California avranno la possibilità di vedere questo spettacolo dal vivo.

In Hawkeye Clint Barton (interpretato da Jeremy Renner, al momento in fase di ripresa dopo il suo incidente) non digerisce troppo bene Rogers: The Musical, sfruttando la situazione per riderci su ed evidenziare le imprecisioni nel musical. Nella serie Disney+ lo spettacolo serve solamente a servire questa gag e a null'altro.

La produzione però, partendo da un momento così leggero, ha deciso di trarne un vero e proprio show dal vivo molto più lungo ed articolato, coinvolgendo anche veri compositori di Broadway come Scott Wittman Marc Shaiman. Quest'ultimo ne aveva già parlato nel 2021 (tramite Screencrush) dicendo che: "Ci sono un milione di cose che potresti creare in un musical Marvel, specialmente con Steve Rogers. Il fatto che esista anche negli anni '40 ci potrebbe permettere di lavorare con molti generi diversi. Sarebbe emozionante riuscire a farlo".

Ad avvalorare ulteriormente l'esistenza di Rogers: The Musical ci ha pensato la pagina Twitter di Disney Parks con un breve teaser. Per adesso sappiamo solamente che avremo uno show di un solo atto, questa estate, a Disneyland in California.