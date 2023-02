Jeremy Renner aggiorna i fan sulla sua salute promuovendo sui social la serie Rennervations

L'attore Jeremy Renner ha condiviso un post per promuovere la sua serie Rennervations, prodotta per Disney+, cogliendo l'occasione per aggiornare i fan sulla sua salute.

Jeremy Renner ha condiviso un nuovo aggiornamento sul suo stato di salute svelando una foto del dietro le quinte del suo prossimo show realizzato per Disney+, Rennervations.

L'attore ha infatti pubblicato uno scatto in cui un team sta lavorando su un veicolo, aggiungendo poi "In arrivo più informazioni. Grazie per la vostra pazienza... Mentre io ora sono in officina, lavorando al mio restauro".

Rennervations sarà una serie in quattro episodi che mostrerà Jeremy Renner mentre viaggia intorno al mondo per aiutare delle comunità a ideare modi unici per recuperare dei veicoli, modificandoli per i propri obiettivi.

La serie, annunciata nel febbraio 2022, sfrutterà la passione e le capacità dell'attore nel campo del restauro e nella modifica dei veicoli per aiutare a cambiare vite e ispirare gli altri a fare lo stesso.

Jeremy Renner, Evangeline Lilly rassicura i fan: "Il recupero è stato miracoloso"

L'attore, dopo l'incidente in cui è rimasto coinvolto a Capodanno, sta proseguendo il suo percorso di riabilitazione. La star di Hawkeye ha recentemente rivelato di aver rotto ben 30 ossa quando è stato investito dallo spazzaneve che stava usando per liberare la strada.

Jeremy, il 21 gennaio, ha dichiarato: "Queste oltre 30 ossa rotte si aggiusteranno, cresceranno più forti, proprio come l'amore e il legame con la famiglia e gli amici diventa più profondo. Mando a voi tutti amore e benedizioni".