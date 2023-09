Rocky, Sylvester Stallone ricorda: 'Nessuno voleva realizzarlo'

Presente al Toronto Film Festival per la presentazione del documentario a lui dedicato, Sly, Sylvester Stallone ha ricordato quanto invece fosse stata difficile all'epoca la produzione di Rocky, uno dei film più iconici della sua carriera.

"Ho scritto solo di ciò che conoscevo. Stavo scrivendo di questo ragazzo con problemi mentali che si dava il caso avesse un sacco di cuore", ha detto Stallone, sottolineando come il personaggio fosse intenzionalmente imperfetto. "Volevo scrivere un film su un uomo che dice: 'Non sono affatto un grande, non lo sarò mai. Combatto contro grandi pugili. Ma voglio solo avere l'opportunità di arrivare alla fine'".

Naturalmente, Rocky sarebbe stato realizzato e sarebbe diventato uno dei film più apprezzati di tutti i tempi. Ha dato vita a un franchise che continua ancora oggi con i film di Creed, il terzo dei quali è uscito all'inizio di quest'anno.

Parte della ragione del successo del film risiede nella sua sceneggiatura, che Stallone definisce "la migliore" che abbia mai scritto, lamentando quanto sia stato difficile far decollare Rocky. Ha detto: "Nessuno voleva farlo. Era la cosa migliore che avessi scritto".

Stallone, infine, riconosce di non essere mai stato un grande attore, ma non avrebbe permesso a nessuno di interpretare il ruolo eccetto che a se stesso:

"Non avevo la stoffa per essere un attore shakespeariano", ha detto. "È importante come artista sapere quali sono i propri punti di forza, ma ancora più importante è conoscere le proprie debolezze".