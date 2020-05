40 Years of Rocky, Sylvester Stallone voce narrante del documentario in arrivo in streaming

Il documentario 40 Years of Rocky: The Birth of a Classic verrà distribuito negli USA in streaming e Sylvester Stallone ne è la voce narrante.

Il documentario 40 Years of Rocky: The Birth of a Classic arriverà in streaming negli Stati Uniti a partire dal 9 giugno.

Il progetto è stato diretto da Derek Wayne, già autore del film John G. Avildsen: King of the Underdogs.

Alla base del nuovo progetto ci sarà il materiale in 8mm girato dal regista di Rocky durante la pre-produzione e le riprese del film del 1976. Sylvester Stallone sarà la voce narrante del documentario che proporrà anche delle immagini inedite realizzate da Lloyd Kaufman mentre era impegnato con il ruolo di production manager.

Sullo schermo si assisterà quindi ai test sul trucco, alle sessioni di preparazione per le scene sul ring e altri momenti che vedono impegnati Stallone e i co-protagonisti Carl Weathers e Talia Shire.

La star di Rocky ha inoltre condiviso molti aneddoti e curiosità riguardanti ogni fase del progetto: da come è stato ottenuto il via libera alla produzione all'importanza della sceneggiatura, senza dimenticare di parlare della sua possibilità di interpretare Balboa. Tra i dettagli meno conosciuti anche l'acquisto, per tre dollari, del cappello indossato da Rocky e considerato dall'attore necessario per completare la sua rappreseentazione del personaggio, nonostante i produttori non fossero d'accordo perché sostenevano fosse troppo simile a quello di Gene Hackman in Il braccio violento della legge.