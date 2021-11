Rocky, il produttore rivela: "Il finale originale era molto più deprimente"

I fan di Sylvester Stallone sanno bene che Rocky è stato il suo progetto del cuore a lungo. L'attore ha lottato con tutte le sue forze per realizzare e interpretare il film sul suo pugile italoamericano facendo di tutto per evitare che il suo concept venisse modificato per ragioni commerciali. Adesso il produttore Irwin Winkler ha però rivelato che il finale originale era molto più deprimente tanto da convincere gli autori ad apportare qualche cambiamento.

Irwin Winkler è tornato a parlare di Rocky in occasione del suo 45esimo anniversario, rivelando come il finale originale fosse molto diverso da quello che il pubblico conosceva. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a Yahoo! Entertainment:

"Bene, quello che è successo è che abbiamo fatto delle proiezioni per gli amici e un po' di stampa. Durante la scena del combattimento tutti erano in piedi ad applaudire e urlare. E quando Rocky perde, lui e Adriana si incontrano e camminano - la camera è dietro di loro - e escono dall'arena, il pavimento è tutto sporco e ricoperto di polvere. Un finale molto realistico, anni '70. E tutta l'eccitazione che avevamo percepito nel pubblico improvvisamente è sceso a un livello davvero basso. Ed è stato un po' deprimente. Tra l'altro, la metà degli anni Settanta in America era piuttosto deprimente. Hai avuto la guerra del Vietnam e il Watergate. Voglio dire, erano successe tutte quelle cose. Abbiamo avuto la stessa brutta sensazione alla fine".

Il finale originale di Rocky era molto più deprimente e riflessivo di quello poi scelto per il film, in cui Adriana abbraccia Rocky sul ring dopo che il pugile è stato sconfitto da Apollo Creed. Winkler ricorda:

"Abbiamo parlato con Sly e lui ha riscritto il finale in cui Adriana sale sul ring e si abbracciano. Ma abbiamo avuto un problema. Lo studio non avrebbe speso i soldi per girare un altro finale. Hanno detto che se volevamo un nuovo finale dovevamo pagarcelo da soli. Bob Chartoff e io non avevamo molti soldi, ma abbiamo detto, OK, avremmo messo $25.000 per realizzarlo. Ebbene, come si fa? Perché il modo in cui Stallone aveva scritto la sceneggiatura prevedeva che Adriana, che era in piedi in fondo all'arena, avanzava verso il ring. E si abbracciano, la musica parte, Rocky dice 'Oh Adriana'. E ha vinto... non il combattimento, ma ha vinto la sua autostima. E ha vinto la donna che ama. Quindi questo è un grande, grande finale".

Alla fine, visto il successo di Rocky, la storia ha dato ragione alle modifiche.