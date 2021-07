Rocky, Flash Gordon e altri film classici in UK saranno "da vedere con un adulto"

La British Board of Film Classification ha segnalato il cambio di classificazione di alcuni film classici, come Star Wars, Flash Gordon, Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello e Rocky.

Rocky e Flash Gordon sono solo alcuni dei classici che in Gran Bretagna hanno visto cambiare la loro classificazione, diventando film da vedere in presenza di un adulto.

Sylvester Stallone in Rocky

Secondo un rapporto del British Board of Film Classification (BBFC), le recensioni più recenti di alcuni dei maggiori classici del cinema internazionale, hanno portato ad un cambio di classificazione per quanto riguarda il pubblico più adatto alla visione di tali opere. Film come Star Wars, Rocky e Flash Gordon hanno visto le loro classificazioni passare da PG a 12A.

Ricordiamo che un film che è PG suggerisce che non dovrebbe turbare i bambini di età pari o superiore a otto anni, mentre una valutazione 12A significa che il film non dovrebbe essere visto da persone di età inferiore ai 12 anni senza un adulto. Delle 93 "segnalazioni" dello scorso anno, 27 riguardavano l'opera spaziale del 1980 Flash Gordon, il cui rating è salita a 12A a causa dell'inclusione di "stereotipi discriminatori". Ming lo spietato, il cattivo di Flash Gordon, era di origine asiatica, ma è stato interpretato dall'attore franco-svedese Max von Sydow.

Gli innamorati a Rivendell

Anche Rocky è stato aggiornato a 12A a causa di "violenza moderata, linguaggio forte e abusi domestici", mentre l'ultima versione di Star Wars: L'impero colpisce ancora ha ricevuto un nuovo punteggio PG da U (adatto a tutti), per "violenza moderata e minaccia lieve". La classificazione de Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello è salita a 12A per la sua "violenza e minaccia moderata", che lo allinea agli altri due film della trilogia di Peter Jackson. The Elephant Man, invee, è diventato 12A per "minaccia moderata e scene sconvolgenti ed esplicite". Karate Kid ha invece visto il suo punteggio passare da 15 a 12A, così come il primo film della saga di Fast And Furious che è stato declassato per "linguaggio forte poco frequente, violenza moderata e riferimenti sessuali".