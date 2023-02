Rocky 7: Sylvester Stallone condivide stralci della storia del film "rottamato". E se la prende col produttore

Sylvester Stallone non si dà per vinto e in un post su Instagram, poi cancellato, diffonde alcuni appunti per la sceneggiatura di Rocky 7, progetto mai realizzato per colpa del produttore della saga.

L'insoddisfazione di Sylvester Stallone nei confronti del futuro del franchise di Rocky è cosa nota. Più volte il divo si è scagliato sui social contro il produttore Irwin Winkler, accusandolo di voler "spolpare il franchise" e di non dargli i crediti che gli spettano per aver creato il personaggio di Rocky.

In un nuovo post su Instagram, poi cancellato, Stallone ha condiviso alcuni estratti della sceneggiatura di Rocky 7. In un tweet che ricondivide il post appare anche la dichiarazione di Stallone, il quale ha scritto che "purtroppo non accadrà mai per colpa di 'alcuni individui', ma è qualcosa che voglio condividere con i fan irriducibili". L'estratto è piuttosto ridotto, ma fornisce alcune curiosità interessanti sul contenuto del film mai realizzato.

Negli estratti, Rocky gestisce il Ristorante Adrian, un locale che ha aperto dopo la morte di sua moglie. Nella scena, mette su un disco in vinile e immagina di conversare con sua moglie.

Ext. Ristorante Adrian - Notte

Le finestre sono buie tranne che per il debole bagliore che emana dall'interno dell'edificio.

Le strade sono deserte, il quadro è piuttosto cupo...

Int. di Adrian

Rocky, avvolto nell'ombra dietro il bancone, mette un disco su un vecchio giradischi, poi abbassa la puntina e la musica operistica si diffonde dagli altoparlanti datati sopra il bancone.

Rocky si dirige verso il retro del ristorante mentre "O mio babbino caro" di Puccini avvolge dolcemente la stanza.

Rocky si avvicina a una tovaglia a scacchi illuminata da candele. Mentre si avvicina, vediamo la sottile sagoma di una donna seduta di spalle. Rocky arriva e scivola dalla parte opposta e...

Rocky: "Ti piace questa canzone?"

Gli occhi di Adriana si posano su quelli di Rocky.

Adriana: "Sì. Molto. La mia aria preferita".

Rocky (imbarazzato): "...lo so."

Condivisa in un post separato, anch'esso cancellato, c'è un'altra scena in cui Rocky si reca in un club di boxe. Rocky vede un combattente di 27 anni chiamato Chucho the Mutt, ma non è chiaro se si tratti di un possibile avversario o un allievo a cui fare da mentore. "So che crea confusione, ma penso che abbiate capito", scrive Stallone. "Rocky è tornato cercando di lottare per il quartiere che gli ha dato i natali e che ama ancora".