Sylvester Stallone posa con la statua di Rocky in un video che ha fatto impazzire i fan

Sylvester Stallone è tornato alle sue origini artistiche, condividendo un video in cui è di nuovo accanto alla statua del personaggio che lo ha reso più celebre: Rocky Balboa.

Sembra proprio che Sylvester Stallone abbia deciso di riunirsi con uno dei suoi più celebri personaggi in questi giorni, attraverso una visita del tutto inaspettata. Rocky Balboa ha segnato la carriera intera dell'attore, al punto da essere ancora oggi commemorato nella città di Philadelphia con una statua molto amata e fotografata dal pubblico.

In occasione di una recente visita alla statua, Sylvester Stallone ha condiviso un video sul proprio profilo Instagram in cui è possibile vederlo al fianco della riproduzione di Rocky, confessando di aver saltato la fila con la sua famiglia: "non riesco a visitare Rocky molto spesso, [e] quando lo faccio, è emozionante".

La storia di Rocky Balboa ha raccolto così tanto successo negli anni da diventare una saga che adesso prosegue con tre film spin-off. Sylvester Stallone ha ripreso il ruolo per oltre 5 anni, e dopo l'addio è tornato nei suoi panni nei primi due lungometraggi di Creed, confermando che non comparirà nel terzo capitolo della storia con protagonista Michael B. Jordan.