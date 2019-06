Rocketman: il villain John Reid è anche in Bohemian Rhapsody, ecco tutta la storia!

Il villain di Rocketman, John Reid, è anche in Bohemian Rhapsody. Il legame tra i due biopic musicali è ancora più forte del previsto, ecco perché.

Rocketman racconta la storia di Elton John soffermandosi a lungo sulla relazione col suo manager e amante John Reid, interpretato da Richard Madden. Nel film il personaggio di Reid assume le fattezze del villain nella storia dell'ascesa di Elton John alla fama e nel suo tentativo di tenere sotto controllo la pressione con l'abuso di alcool e droghe (qui trovate la nostra recensione di Rocketman).

La questione si fa più interessante considerando che il personaggio di John Reid ha un ruolo chiave in un altro recente biopic musicale rivelatosi un blockbuster: Bohemian Rhapsody. Il che conferma la centralità della presenza di Reid nella scena musicale inglese anni '70 - '80, ma il tutto diventa più interessante se si confronta il modo in cui il personaggio viene dipinto nei due biopic.

John Reid è stato il manager di Elton John e dei Queen. Nel caso di Elton John, anche se Rocketman mostra che alla fine del film il cantante riesce a liberarsi dalla stretta di Reid, in realtà il rapporto professionale tra i due durò dal 1970 fino al 1998, solo un anno prima del ritiro di Reid dall'industria musicale. Il suo legame coi Queen fu più breve e, in apparenza, meno drammatico di quanto mostri Bohemian Rhapsody. John Reid fece da manager alla band dal 1975 al 1978 e la separazione fu amichevole. Il modo in cui l'agente viene dipinto nei due film mostra come le pellicole usino il personaggio per differenti scopi narrativi.

In Rocketman, John Reid viene inizialmente mostrato come una figura romantica di cui Elton John si innamora ingenuamente. Alla fine Reid si rivelerà più interessato ai soldi e al business che ai sentimenti, capace di sfruttare il suo protetto per i propri scopi. Alla fine del film Elton John sembra aver realizzato la vera natura del suo amante riuscendo a interrompere questa malsana relazione. In un certo senso lo possiamo considerare il villain della storia.

Non che il suo ritratto in Bohemian Rhapsody sia tutto rose e fiori. Nel biopic sul leader dei Queen Reid, interpretato dalla star de Il trono di spade Aiden Gillen, incontra la band in una scena la pub poi tagliata dalla versione definitiva. Per gran parte del film John Reid viene mostrato come una sorta di yes man per la band mentre difende la loro visione artistica di fronte a Ray Foster, scettico su Bohemian Rhapsody e sull'album A Night At The Opera. Quando però Reid suggerisce a Freddie Mercury di lasciare la band per intraprendere la carriera solista viene licenziato tempestosamente. Licenziamento che, nella realtà, pare sia avvenuto in termini amichevoli.

In un primo tempo Dexter Fletcher, regista di Rocketman chiamato a ultimare Bohemian Rhapsody dopo il licenziamento di Bryan Singer, aveva pensato a un crossover tra Rocketman e Bohemian Rhapsody, idea poi accantonata per evitare sovrapposizione eccessiva tra le due pellicole che già hanno tanti punti in comune.