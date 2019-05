Rocketman, Taron Egerton: "La security di Elton John mi trovò ubriaco nella sua cucina"

Rocketman ha come protagonista Taron Egerton nel ruolo di Elton John e l'attore ha svelato di essersi messo un po' nei guai mentre era ospite della star.

Il giovane attore si è inoltre commosso durante la standing ovation ricevuta al termine dell'anteprima mondiale avvenuta ieri al Festival di Cannes e anche in conferenza stampa nel momento in cui ha spiegato il suo legame con le canzoni che ha avuto modo di interpretare sul set.

Taron Egerton ha raccontato che aveva scelto Your Song per presentarsi all'audizione necessaria a entrare all'Accademia d'arti drammatiche: "Amo quella canzone, è la più bella che sia mai stata scritta". L'attore, grazie al film presentato oggi a Cannes 2019, (di cui potete leggere la nostra recensione di Rocketman), ha inoltre avuto la fortuna di conoscere Elton John, di cui è diventato grande amico: "David Furness ed Elton mi hanno realmente accolto nelle loro vite. Io e la mia fidanzata abbiamo trascorso molto tempo con loro. Siamo stati loro ospiti per alcuni giorni prima dell'inizio delle riprese".

Proprio durante il soggiorno a casa della star della musica si è verificato un esilarante incidente: "Una notte ci siamo ubriacati e la sicurezza mi ha scoperto mentre stavo rubando dalla sua cucina alle 3 di notte".

Elton John ha inoltre condiviso ogni dettaglio della sua vita con Egerton: "Si tratta dell'uomo più gentile, interessante e amabile. Il più grande privilegio che io abbia mai avuto è stato trascorrere molto tempo con lui e parlare di ogni cosa. Gli puoi realmente chiedere tutto, è così divertente. Ti rivelerà ogni dettaglio".

Rocketman arriverà nei cinema italiani il 29 maggio.

