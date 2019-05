Cannes 2019: è di Rocketman e Elton John, il red carpet più rock e glamour

Ieri, a Cannes 2019, è stato il momento di Rocketman, il biopic su Elton John, che ha strappato applausi in sala ma anche fuori, durante il red carpet, sicuramente il più rock e glamour che la storia del Festival ricordi da molti anni a questa parte.

Anzitutto per la presenza del protagonista, sir Elton John, che ha affrontato il difficile red carpet francese come solo una vera star sa fare: con eleganza, emozione e quel tanto di stravaganza a cui ci ha abituati nel corso della lunga carriera. L'artista britannico si è presentato davanti ai fotografi impazziti con un abito che omaggiava il film, una delle sue canzoni più famose e, naturalmente, se stesso, con quel "Rocketman" scritto a caratteri brillanti sulla giacca.

Insieme a lui l'immancabile marito David Furnish e le star del film, Richard Madden, Bryce Dallas Howard e naturalmente il protagonista Taron Egerton, che ha fermato tutti sul tappeto rosso per lucidare le scarpe al vero "Rocket Man".

Non sono mancate però altre star "di contorno" invitate alla proiezione: dalla modella Bella Hadid a Eva Longoria, Shailene Woodley, una scintillante Julianne Moore, Priyanka Chopra, alla sua prima volta a Cannes, Dita Von Teese, splendida nel suo abito blu notte, Eva Herzigova, con un outfit ispirato allo space rock di Rocket Man, e molti altri.

Rocketman, che dopo la presentazione in anteprima verrà distribuito nei cinema italiani il 29 maggio, racconta la vita di Elton John (Taron Egerton) fin dall'infanzia, in cui si distingue come prodigio della musica fino a entrare nella prestigiosa Royal Academy of Music, seguendone poi l'ascesa come superstar e la partnership con il musicista e compositore Bernie Taupin (Jamie Bell). Nell'iconico ruolo della popstar britannica c'è Taron Egerton, e il cast è composto anche da Richard Madden che interpreterà lo storico manager e amante di Elton John, John Reid, mentre Bryce Dallas Howard sarà la madre del cantante. Alla regia del film c'è Dexter Fletcher, che ha utilizzato la sceneggiatura firmata da Lee Hall. I produttori sono Elton John stesso, David Furnish e il regista Matthew Vaughn. Per Rocketman Taron Egerton ha eseguito personalmente le canzoni di Elton John imparando non solo a cantare professionalmente, ma anche a reinterpretare i brani per evitare la pura imitazione.

