Rocketman, il film biografico dedicato alla vita di Elton John, potrebbe eliminare una scena gay, che verrà probabilmente tagliata, per poter mantenere bassa l'età dei potenziali spettatori che potranno accedere nelle sale.

La sequenza che potrebbe essere censurata, secondo quanto riporta il Daily Mail, mostrerebbe gli attori Taron Egerton e Richard Madden, interpreti della star della musica e del suo manager John Reid, distesi in un letto. Sullo schermo non si porta in scena un rapporto sessuale tra i due personaggi, tuttavia i due sono nudi e sarebbero esposti i glutei di entrambi.

Paramount considererebbe quel breve passaggio come la potenziale causa di un rating PG-13, chiedendo quindi al regista Dexter Fletcher di eliminarlo per evitare ogni possibile problema in vista della distribuzione nelle sale del progetto.

Rocketman, secondo un'esplicita richiesta di Elton John, non dovrebbe tirarsi indietro di fronte a nulla e il cantante avrebbe dichiarato: "Raccontate tutto. Siate vietati ai minori se ne avete bisogno".

Home News Rocketman: censurata una scena per evitare il...