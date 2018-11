Rocket e Groot potrebbero avere il loro show su Disney+

Sono tante le star del mondo Marvel che presto approderanno su Disney+ con serie tv a loro dedicate. E' già in preparazione uno show dedicato a Loki e presto verrà seguito da show dedicati a il Soldato d'Inverno, Falcon e Scarlet Witch. Ma ci sono altri due eroi del mondo Marvel, amatissimi, che potrebbero approdare sulla piattaforma streaming Disney+ con una serie tutta per loro: si tratta dei Guardiani della Galassia Groot e Rocket.

Al momento la notizia è priva di conferme ufficiali, ma per i fan dei Guardiani della Galassia, in ansia in attesa di conoscere il destino di Guardiani della Galassia 3 dopo l'ingaggio di Travis Knight alla regia, si starebbero per aprire nuove possibilità. Resta da capire prima di tutto se Marvel deciderà di assegnare a una serie tv il budget necessario per ricreare Groot e Rocket con l'animazione e gli effetti speciali, e poi se le star Bradley Cooper e Vin Diesel verranno confermati come voci dei personaggi.

Nel frattempo ci auguriamo di rivedere Groot e Rocket in Avengers 4, a partire dal 3 maggio, per scoprire cosa ne è stato di loro dopo lo schiocco di dita di Thanos.

