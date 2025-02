Rocco Schiavone 6 da stasera su Rai 2: cast, trama, quante puntate avrà la nuova stagione con Marco Giallini

Ci ha abituati alle sue assenza lunghe, ma anche per qesta volta l'attesa è finita. Stasera su Rai 2, infatti, arriva Rocco Schiavone 6, come sempre in prima serata, come sempre con Marco Giallini.

Il vicequestore romano, nato dalla penna di Antonio Manzini, dovrà fare i conti, nelle nuove puntate, con la scioccante scoperta finale della scorsa stagione: il tradimento dell'amico Sebastiano, responsabile della morte dell'amata moglie Marina.

Rocco Schiavone: anticipazioni del primo episodio di mercoledì 19 febbraio

Rocco Schiavone. Marco Giallini in una sequenza della sesta stagione.

Nel primo episodio della sesta stagione, La ruzzica de li porci, Rocco Schiavone torna alla sua vita nella gelida Aosta. Ma il suo animo è appesantito dalla scoperta del tradimento di Sebastiano, responsabile della morte di Marina e membro della banda di Mastrodomenico, il dirigente degli Interni ora sotto processo a Roma.

Nonostante gli affari personali, non può certo sottrarsi al lavoro, soprattutto quanso non mancano le "rotture di cog***ni di decimo livello". Schiavone si trova così a indagare sulla morte di un giovane in alta montagna. Tallonato dall'imminente partenza per Roma, deve districarsi tra le bugie miste alle buone maniere di tre giovani altolocati in vacanza con la vittima. Ma le apparenze non lo ingannano e Rocco scava oltre la superficie delle cose per risolvere l'omicidio.

Una volta a Roma, Schiavone affronta il proprio passato in aula: Mastrodomenico, Sebastiano, Marina e perfino l'ispettrice Caterina Rispoli. Intanto, ai piedi del Monte dei Cocci, viene rinvenuto un corpo senza vita e sul caso indaga la vecchia squadra romana di Schiavone. Ancora scottati dalla verità su Sebastiano, Brizio e Furio si arrovellano. Quest'ultimo vorrebbe vendicarsi ma Rocco lo dissuade. In occasione del Carnevale, tra vecchi affetti e i fantasmi di sempre, Rocco saluta quella vita che non gli appartiene più e si arrende alle ferite che porterà per sempre con sé.

Il cast di Rocco Schiavone 6

Rocco Schiavone. Miriam Dalmazio in una scena della sesta stagione.

Diretta ancora da Simone Spada, la nuova stagione di Rocco Schiavone non prescinde ancora una volta da lui, Marco Giallini, perfetta incarnazione sullo schermo della creatura di Manzini.

Accanto al protagonista ci sono poi Paolo Bernardini (Italo Pierron), Christian Ginepro (Mimmo D'Intino), Massimiliano Caprara (Michele Deruta), Lorenza Indovina (Michela Gambino), Francesco Acquaroli (Sebastiano), Valeria Solarino (Sandra Buccellato), Miriam Dalmazio (Marina) e Claudia Vismara (Caterina Rispoli).

Quante puntate andranno in onda su Rai 2

Rocco Schiavone 6 è composta, come la maggior parte delle altre stagioni, da 4 puntate totali (sola la prima e la quarta stagione avevano, rispettivamente, da 6 e 2 puntate). Il finale di stagione, salvo imprevisti, andrà in onda mercoledì 12 marzo.

Rocco Schiavone è disponibile anche in streaming su RaiPlay con tutti gli episodi precedenti.