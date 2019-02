Roberto Saviano e La paranza dei bambini sul red carpet di Berlino: le foto

Atteso con ansia dalla stampa italiana e con curiosità da quella estera, La paranza dei bambini è il nuovo film di Claudio Giovannesi da un soggetto di Roberto Saviano. Quasi l'intero cast è arrivato a Berlino per presentare la pellicola in concorso, un esercito di giovanissimi attori ha invaso le zone del festival portando, non si può non ammetterlo, una ventata di aria fresca tra i vari impegni lavorativi.

Durante il photocall si sono presentati tutti sorridenti e, seppure un po' impacciati, hanno posato per le foto senza risparmiarsi, poco prima di recarsi in conferenza in una sala gremita di giornalisti che hanno rivolto domande a loro per indagare sogni e aspirazioni dei ragazzi, ma sopratutto a Saviano per indagare il suo pensiero sull'attuale situazione politica e sociale italiana.

La sera è stato il tanto atteso momento del red carpet in cui tutti, visibilmente emozionati, hanno posato e scherzato davanti ai fotografi prima di entrare in sala per la proiezione del film. Il film di Giovannesi, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione de La paranza dei bambini, segue le vicende di un gruppo di adolescenti del Rione Sanità di Napoli, affamati di potere, soldi facili e riscatto sociale che si fanno ben presto strada tra la criminalità organizzata del capoluogo campano, vivendo tutto con l'incoscienza della loro età, in bilico tra bene e male in un mondo in cui delinquere sembra l'unica via possibile.