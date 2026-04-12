Roberta Valente - Notaio in Sorrento da stasera su Rai 1: trama, cast, quante sono le puntate

Maria Vera Ratti e Alessio Lapice tornano in TV con una nuova fiction e con due ruoli molto diversi da quelli con cui il pubblico ha imparato ad amarli: tutto quello che c'è da sapere su Roberta Valente - Notaio in Sorrento

Comincia stasera su Rai 1 in prima serata Roberta Valente - Notaio in Sorrento, la nuova fiction originale RAI creata da Alessia Palumbo.

Nel cast due tra i nuovi volti più amati della serialità italiana: Maria Vera Ratti, al suo primo ruolo da protagonista dopo aver detto addio a Enrica ne Il commissario Ricciardi, e Alessio Lapice, l'indimenticato Ippazio Calogiuri di Imma Tataranni.

La storia che questa serie racconta è quella di Roberta Valente, di professione notaia.

Segnata da una tragedia infantile, Roberta è una giovane donna ossessionata dal controllo. Torna a Sorrento convinta di avere la propria vita perfettamente pianificata, tra carriera brillante e futuro già scritto con il fidanzato Stefano.

Tra incontri inaspettati e casi notarili complessi, le sue certezze iniziano a crollare, costringendola a confrontarsi con imprevisti e verità destabilizzanti che mettono in discussione tutto ciò che credeva di poter controllare.

Cosa succede nella prima puntata di Roberta Valente

Roberta, brillante e ambiziosa, è arrivata tra i primi al concorso notarile e ha scelto di tornare nella sua Sorrento, dove l'attendono le zie che l'hanno cresciuta e il fidanzato storico, Stefano. Nello studio del notaio Carrano, che la accoglie come associata, Roberta muove i primi passi tra nuovi colleghi e un'assistente inflessibile.

Fuori dallo studio incontra Leda, barista solare e irriverente, e Vito, giovane pescatore con mille lavori sulle spalle. Il suo primo incarico riguarda una misteriosa eredità: una figlia illegittima di cui non si conosce l'identità. Per Roberta, è l'inizio di una nuova vita e di una sfida professionale.

Nel secondo episodi della serata, 48, morto che parla, mentre Roberta è immersa nei preparativi per il suo imminente matrimonio con Stefano, una scoperta inaspettata sconvolge il fragile equilibrio della sua vita.

Divisa tra il desiderio di costruire un futuro e la necessità di fare i conti con il passato, Roberta si trova anche a sostenere il suo fidanzato, deciso a lasciarsi alle spalle le attività della sua famiglia per avviare un'attività con Massimo, suo caro amico d'infanzia. Ma dietro l'entusiasmo per il nuovo progetto, si cela una realtà ben diversa da quella che Stefano immagina.

Maria Vera Ratti, Alessio Lapice e gli altri membri del cast

Una figura professionale "strana", quella del notaio, che non si vede spesso in TV, se non come grigio personaggio sullo sfondo. Ma Alessia Palumbo, che, come rivelato in conferenza stampa, in famiglia ne ha diversi, ha deciso di svelare i lati nascosti di un lavoro spesso sottovalutato. L'ha fatto attraverso la sua Roberta Valente, a cui dà volto e corpo Maria Vera Ratti.

Determinata, Roberta non ama le incertezze, è metodica e pianificatrice. Il suo carattere spigoloso non è che una forma di autodifesa dopo la perdita dei genitori, avvenuta quando aveva solo 5 anni. Tutti i suoi progetti così accuratamente preparati, tra cui il matrimonio con Stefano, sono destinati a traballare quando scoprirà alcuni sconvolgenti segreti di famiglia.

Alessio Lapice è Stefano, un uomo assai diverso da quel Calogiuri che ha stregato il pubblico per quattro stagioni.

Fidanzato con Roberta praticamente da sempre, è il classico ragazzo benestante ingabbiato dalla famiglia. Sogna di costruirsi un'attività propria, ma lavora nell'agenzia assicurativa del padre. È affascinante, simpatico e socievole, ama la bella vita, ma di fronte al carattere predominante di Roberta è fatalmente soccombente. L'avvicinarsi del matrimonio, da lui percepito come una trappola, e l'incontro con Leda, avranno un impatto dirompente su di lui.

Accanto a loro nel cast anche Flavia Gatti (Leda), Erasmo Genzini (Vito), Adriano Pantaleo (Osvaldo), Teresa Del Vecchio (Gina) e Sebastiano Somma nei panni del pescatore Capasanta.

Da quante puntate è composta Roberta Valente - Notaio in Sorrento

Con 8 episodi totali, la prima stagione della nuova fiction RAI andrà in onda per 4 prime serate. Se la sua programmazione non subirà variazioni, dunque, l'ultima puntata andrà in onda il 3 maggio.

Roberta Valente - Notaio in Sorrento andrà in onda ogni domenica in chiaro su Rai 1, e sarà naturalmente visibile anche in streaming su RaiPlay, dove sono già disponibili i primi due episodi.

Al momento la fiction non è stata ancora rinnovata per una eventuale seconda stagione.