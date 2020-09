Robert Pattinson svela il film che gli ha fatto capire "Cosa vuol dire recitare"

Robert Pattinson, protagonista di Tenet e The Batman, ha recentemente rivelato come è nato il suo amore per il cinema e quali sono stati i film che l'hanno ispirato.

Il protagonista di The Batman Robert Pattinson ha rivelato com'è nata la sua passione per il cinema e per il mestiere d'attore, parlando di Fight Club di David Fincher e raccontando anche la sua esperienza con Christopher Nolan nel film Tenet.

Un wallpaper di Brad Pitt per il film Fight club

L'attore, attualmente al cinema con Tenet e in arrivo come protagonista di The Batman, ha raccontato in un'intervista con D di Repubblica quali sono stati i film che ha amato di più e che lo hanno avvicinato al mondo cinematografico: "Uno dei primi film con un effetto decisivo su di me è stato Fight Club, mi ha fatto capire cosa voleva dire recitare, "perderti nel personaggio". Poi cito Fino all'ultimo respiro di Godard, che mi ha introdotto al cinema cosidetto classico."

Grandi classici e cult di ispirazione per Robert Pattinson, che attualmente è al cinema con Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan che secondo la star è davvero coinvolgente: "Christopher è molto incline a lavorare con gli attori. È sempre entusiasmante, coinvolgente, sia che si giri un dialogo oppure una scena adrenalinica con decine di personaggi. Dopo Tenet, posso dire che preferisce il semplice dialogo alle scene d'azione."

Robert Pattinson nelle ultime settimana si trovava sul set di The Batman, ma la lavorazione del film è stata sospesa perché l'attore è risultato positivo al Covid-19 e si trova attualmente in quarantena. Le riprese non si sa quando riprenderanno, ma il film è ancora programmato per per il prossimo ottobre 2021.