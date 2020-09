Robert Pattinson: il suo accento ne Le strade del male è "Un lavoro affascinante" secondo un esperto

L'accento del personaggio di Robert Pattinson nel film Netflix Le Strade del Male, è stato promosso da Erik Singer, tra i maggiori dialect coach di Hollywood, che ha definito "interessante" il lavoro svolto dall'attore britannico e gli ha rivolto una piccola critica su una scena in particolare.

Le strade del male: una scena del film con Robert Pattinson

Durante la prima settimana di uscita su Netflix, Le Strade del male ha ottenuto numerosi consensi da parte degli abbonati alla piattaforma streaming, i quali hanno promosso la storia avvincente alla base del film, ripresa dall'omonimo romanzo di Donald Ray Pollock, ma anche la recitazione dei vari attori presenti nel cast, su tutti quella di Tom Holland e di Robert Pattinson.

Dopo The Lighthouse e Tenet, l'interprete di Twilight è stato protagonista di un'ulteriore prova attoriale di alto livello che verrà ricordata soprattutto per l'accento meridionale del personaggio da lui interpretato. A tal proposito, è intervenuto Erik Singer, acclamato dialect coach che ha dichiarato di essere rimasto affascinato dal lavoro svolto da Robert Pattinson per la sua performance ne Le Strade del Male.

Singer, che ha lavorato come coach per film come Terminator: Destino Oscuro, Mulan e il prossimo biopic su Elvis Presley di Baz Luhrmann, ha dichiarato a GQ: "Mi è piaciuto soprattutto l'accento di Pattinson. Prima di tutto, non l'ho visto sottolineato da nessuna parte ma il suo personaggio in realtà proviene da una realtà differente. Viene dal Tennessee. Il fatto che il suo accento suoni un po' diverso da tutti gli altri va a sostenere la storia che il film sta raccontando. Ci sono moltissime caratteristiche osservate e curate in ogni dettaglio che sono adatte al luogo e al momento". Singer ha poi aggiunto: "Interpreta un predicatore che è assolutamente innamorato delle proprie capacità di linguaggio. Si lascia coinvolgere dalla sua stessa magia e ne è intossicato".

L'unico difetto che Singer ha notato riguardo l'accento di Pattinson è stato il monologo di apertura del suo personaggio sui fegatini di pollo, nel quale, secondo il coach, l'attore "non era completamente coinvolto". Singer ha inoltre promosso il lavoro di Bill Skarsgård e di Riley Keough. Ricordiamo che Pattinson si è rifiutato di assumere un dialect coach per essere aiutato nel creare il suo accento meridionale. Pattinson è stato l'unico membro del cast a rifiutare tale aiuto.