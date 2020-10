Robert Pattinson: “Quando inizio un nuovo film è come se non sapessi recitare”

Le strade del male: una scena del film con Robert Pattinson

Robert Pattinson ha commentato il suo metodo recitativo in una conversazione su uno dei canali YouTube di Netflix. Per l'esattezza, si tratta di Netflix Film Club, che propone approfondimenti legati ai film distribuiti dalla piattaforma di streaming, e Pattinson era protagonista di una chiacchierata con Antonio Campos, che lo ha recentemente diretto ne Le strade del male.

Parlando di come si prepara da un ruolo all'altro, l'attore inglese ha commentato così il suo stato d'animo prima delle riprese per ogni singolo progetto a cui partecipa: "Ogni volta che inizio a lavorare a un nuovo film mi sento come se non sapessi recitare. Ti serve l'adrenalina. Penso che ti serva sentirti come una nullità totale. Ti senti uno schifo il giorno prima, perdi la fiducia in te stesso... e poi torna esattamente quando ne hai bisogno." Potete vedere qui sotto la conversazione completa tra Pattinson e Campos:

Una riflessione interessante, quella di Robert Pattinson, dato che praticamente nessuno lo considera una "nullità totale" sul piano recitativo, come si può evincere dalle reazioni generali alle sue interpretazioni in film come Cosmopolis, Civiltà perduta, The Lighthouse e Tenet.

E ora l'attesa si fa spasmodica per The Batman, dove l'attore britannico ha l'onore e l'onere di prestare il corpo alla nuova incarnazione cinematografica del celeberrimo supereroe, qui rappresentato nelle prime fasi della carriera (il regista Matt Reeves ha precisato che si tratta del secondo anno di attività del vigilante di Gotham City). Le riprese sono attualmente in corso a Londra, dopo una prima interruzione a marzo legata alla chiusura di tutti i set per le produzioni cinematografiche angloamericane e una seconda pausa, più breve, all'inizio di settembre per via di problemi di salute dello stesso Pattinson. È previsto anche un prequel seriale su HBO Max, che sarà incentrato sulla polizia di Gotham durante il primo anno di attività di Batman.