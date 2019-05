Robert Pattinson e Kristen Stewart si sentono ancora, ma di Suki Waterhouse lui non parla

Robert Pattinson e Kristen Stewart non stanno più insieme dal 2013, da quando, cioè, lui ha deciso di lasciarla per il presunto tradimento di lei con il regista Rupert Sanders. Tuttavia sono buoni amici, come lui stesso ha confermato, anche se, probabilmente, il diktat vale anche per Kristen: mai chiedere a Robert di Suki Waterhouse.

In un'intervista al Sunday Times Robert Pattinson ha confermato che scorre buon sangue tra lui e l'ex co-protagonista di Twilight. Nel febbraio del 2018 delle foto di loro due insieme in un bar di Los Angeles avevano riacceso il gossip circa un ritorno di fiamma, subito smentito dagli agenti dei diretti interessati. Questo tuttavia non significa che non possa comunque esserci un buon rapporto, tanto con Kristen Stewart quanto con l'altra ex FKA Twigs: "Sì, certo che ci sentiamo. Sono state relazioni lunghe e importanti, non certo durate solo tre mesi".

Pattinson, però, ha rifiutato qualunque dichiarazione rispetto alla sua storia con Suki Waterhouse. L'attore e la modella inglese vengono avvistati insieme in teneri atteggiamenti fin dall'estate del 2018, ma entrambi hanno fin qui rifiutato di commentare in alcun modo l'entità del loro coinvolgimento: "Se lasci entrare chiunque nella tua vita privata, svaluterai i rapporti più importanti: se un estraneo per strada vi chiedesse della vostra relazione probabilmente lo considerereste estremamente maleducato, quindi certe volte alzare un muro è la scelta migliore" ha dichiarato Robert Pattinson a People. "Non mi piace camminare per strada mano nella mano con qualcuno, come una persona normale, ed essere fotografato da centinaia di curiosi solo perchè sono io".