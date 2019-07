Robert Pattinson: per Jaden Smith "Sarà il miglior Batman!"

In un'intervista per Rolling Stone, iI rapper Jaden Smith ha voluto dire la sua sulla scelta di Robert Pattinson per il ruolo di Batman

La passione del rapper per l'uomo pipistrello è nota da tempo: il figlio di Will Smith sembra avere una vera e propria mania per il supereroe, tanto da indossare il suo costume in occasioni importanti come il ballo della scuola o il matrimonio tra Kim e Kanye West, oltre a scrivere una canzone dedicata all'uomo pipistrello. Normale dunque che con il ritorno del Dark Knight sul grande schermo, Jaden Smith potesse esprimere una sua opinione in merito. In un'interista a Rolling Stones, il rapper ha commentato in particolare la scelta di Robert Pattinson per il ruolo in questione: "Oh mio Dio, non so nemmeno cosa dire. Succedono cose incredibili che non sai nemmeno. Sono senza parole per quanto sono eccitato per lui. Deve succedere, deve succedere. Sarà il miglior Batman. Me lo sto facendo addosso".

Berlino 2018: Robert Pattinson durante le interviste sul red carpet di Damsel

Robert Pattinson indosserà il costume di Batman in una nuova trilogia firmata dal regista Matt Reeves che partirà con un primo film intitolato The Batman in uscita nelle sale statunitensi nel 2021. Questa volta però, al contrario delle precedenti pellicole, verrà messo in risalto il ruolo del Batman investigatore, con una storia a forti tinte noir. Anche se non esiste ancora una foto ufficiale dell'ex star di Twilight nelle nuove vesti, la scelta del regista ha già diviso la critica: se da una parte c'è chi è entusiasta della notizia, dall'altra c'è chi ha portato avanti petizioni per far rimuovere dal ruolo il celebre attore.