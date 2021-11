Will Smith, il momento in cui suo figlio Jaden chiese l'emancipazione: "Un colpo al cuore"

Will Smith ha raccontato il momento in cui suo figlio Jaden Smith è diventato 'adulto' e lo ha descritto come un vero e proprio 'colpo al cuore'.

Come riportato da PEOPLE, nel suo memoir Will, Will Smith ha descritto il momento in cui suo figlio Jaden Smith ha chiesto l'emancipazione legale dai suoi genitori e ha perso fiducia nei confronti dell'attore. Il protagonista di Io sono leggenda ha definito questo attimo come un vero e proprio "colpo al cuore".

Come riportato da Independent, Will Smith ha raccontato il momento in cui suo figlio Jaden Smith è diventato "adulto" e ha perso fiducia nei confronti del padre. Questo attimo è accaduto successivamente al fallimento critico e al botteghino di After Earth. L'attore ha dichiarato: "Quel che è stato peggio è che Jaden ha subìto il colpo. I fan e la stampa sono stati assolutamente malvagi, hanno detto e stampato cose su Jaden che mi rifiuto di ripetere".

Will Smith ha continuato: "Jaden ha fedelmente fatto tutto ciò che gli avevo istruito di fare, e l'avevo istruito nel modo più rigido possibile!". Secondo il protagonista de La ricerca della felicità, quello è stato il momento in cui suo figlio Jaden ha perso fiducia nei suoi confronti: "In quel momento, Jaden si è sentito plagiato e fuorviato da me. Ha perso fiducia nella mia leadership. A 15 anni, quando Jaden ha chiesto di essere un minore emancipato, il mio cuore si è spezzato. Alla fine ha deciso di non farlo, ma fa schifo sentirsi come se avessi ferito i tuoi figli".

Adesso Jaden Smith ha 23 anni; Willow Smith, invece, ne ha 21. Entrambi i figli sono nati dalla relazione tra Will Smith e Jada Pinkett Smith.