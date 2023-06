Jada Pinkett Smith ha introdotto tutta la famiglia alle droghe psichedeliche, lo rivela il figlio Jaden

Durante la conferenza di "Scienza Psichedelica" che ha avuto luogo questo venerdì a Denver, Jaden Smith si è aperto riguardo al suo rapporto con le droghe psichedeliche e a come sua madre, Jada Pinkett Smith, abbia introdotto tutta la sua famiglia a queste sostanze dai poteri potenzialmente molto benefici.

"Penso che sia stata mia madre, in realtà, ad aver fatto il primo passo per la famiglia," ha detto Jaden durante la conferenza, secondo quanto riportato da Entertainment Tonight. "Per molto, molto tempo le prendeva solo lei, e poi alla fine è diventato qualcosa di naturale, e ognuno ha scoperto la propria strada."

Jaden ha poi ammesso che l'uso delle sostanze psichedeliche gli ha permesso di esplorare un nuovo livello di amore ed empatia verso i suoi fratelli, Willow e il suo fratellastro Trey Smith: "I fratelli possono litigare spesso, e Dio sa che io e i miei fratelli abbiamo fatto tanto di tutto questo in passato. Ma il livello di amore e empatia che posso provare per loro all'interno delle esperienze psichedeliche e al di fuori di esse è qualcosa di profondo e bellissimo."

Jaden Smith nel ruolo di Kitai Raige in una scena di After Earth - Dopo la fine del mondo

"Si arriva a un punto in cui si è bloccati da qualcosa, che si tratti di un trauma o delle emozioni o dell'ego, e non si riesce ad esprimersi", ha concluso Jaden Smith. "Le sostanze psichedeliche sono un modo per abbattere quel muro e vedere cosa c'è al di là. Farlo con il supporto di professionisti aumenta notevolmente le possibilità di avere quell'esperienza mistica."