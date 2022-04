Will Smith, il figlio Jaden: "Sono molto felice di essere cresciuto in mezzo agli adulti"

Jaden Smith è stato deriso per aver confessato di preferire gli adulti ai ragazzi della sua età a cui, a quanto pare, non piace parlare dello 'stato politico ed economico del mondo'.

Jaden Smith è "molto felice" di essere cresciuto trascorrendo del tempo con gli adulti invece che con i ragazzi della sua stessa età: dopo che Will Smith ha schiaffeggiato Chris Rock alla cerimonia degli Oscar 2022, durante un'intervista con Big Boy Radio il musicista ha parlato della sua infanzia, e in particolare della sua adolescenza, passata in gran parte con gli adulti.

"Sono molto felice di aver trascorso la mia infanzia con gli adulti piuttosto che con i ragazzi della mia età perché, a pensarci bene, ho imparato molte più cose dagli adulti che non dalle persone della mia stessa età", ha spiegato Jaden durante l'intervista.

Jaden ha ammesso che gli piace fare festa, ma ha anche sottolineato che ci sono cose più importanti che accadono nel mondo su cui tutti noi dobbiamo concentrarci: "Possiamo parlare dello stato politico ed economico del mondo in questo momento? Possiamo parlare di cosa sta succedendo con l'ambiente?".

"Possiamo parlare di altre cose, verosimilmente molto più importanti? Non vi preoccupate, mi piace farmi vivo ai concerti. Mi piace suonare e saltare tra la folla ad Atlanta, ma, allo stesso tempo, sono sempre alla ricerca della prossima cosa. Non mi basta divertirmi ad una festa", ha concluso Jaden Smith, che per questi commenti ha ricevuto svariate critiche da parte dei fan sui social media.