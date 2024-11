Robert Pattinson ha incontrato segretamente Kevin Feige per un ruolo nell'MCU?

L'attuale Cavaliere Oscuro del grande schermo potrebbe aver incrociato la sua strada con quella del Marvel Cinematic Universe? Secondo lo scooper Daniel Richtman, la star di The Batman Robert Pattinson avrebbe incontrato il capo dei Marvel Studios Kevin Feige per un discutere di un eventuale ruolo in un futuro progetto del MCU.

Per quanto possa sembrare inverosimile, vale la pena notare che lo studio si incontra con molti attori richiesti (o con i loro agenti) senza intavolare alcun tipo di trattativa ufficiale per personaggi specifici, quindi è del tutto possibile che Pattinson e Feige si siano seduti a parlare in modo indiretto di una possibile collaborazione.

Pattinson dovrebbe tornare a vestire i panni di Bruce Wayne/Batman nel sequel di The Batman e il regista Matt Reeves ha dichiarato di sperare di dirigere anche un terzo film. Ma sappiamo che James Gunn e Peter Safran sceglieranno un nuovo attore per il ruolo di Batman del DCU per The Brave and the Bold, quindi Pattinson potrebbe non essere vincolato a un contratto a lungo termine con la Warner Bros./DC Studios.

The Batman, Robert Pattinson è Bruce Wayne in una delle prime immagini del film

Detto questo, di recente abbiamo appreso che Pattinson riunirà le forze con Christopher Nolan per il suo prossimo film (dopo l'esperienza in Tenet), quindi anche se stesse pensando di fare il salto nel MCU, probabilmente non accadrà per ancora un bel po' di tempo.

Robert Pattinson non ama ballare: "Ho avuto uno dei miei più grandi attacchi di panico a una festa"

Tuttavia, ci sono già molte speculazioni e fan-casting attivi online, e il personaggio che la maggior parte delle persone sembra voler far interpretare a Pattinson è nientemeno che Beyonder.

Una recente indiscrezione ha affermato che i Marvel Studios starebbero nascondendo un personaggio importante per Avengers: Doomsday, con questo destinato ad avere un ruolo più significativo in Avengers: Secret Wars. È possibile che sia questa la parte per cui Pattinson ha partecipato a un incontro? A seconda del tipo di impegno che l'attore dovrà assumersi, è sempre possibile, anche se improbabile.