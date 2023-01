Robert Pattinson non ama ballare: "Ho avuto uno dei miei più grandi attacchi di panico a una festa"

Robert Pattinson ha svelato di non essere riuscito a superare una delle sue più grandi paure e di aver avuto un attacco di panico durante una festa.

La star di The Batman non riesce a ballare, soprattutto di fronte a una telecamera, ma era convinto di aver superato la sua particolare fobia.

In una recente intervista a ES Magazine, Robert Pattinson ha ricordato che sperava girare uno spot per il profumo di Dior, in cui si lascia andare ad alcuni passi di danza, l'avesse aiutato a superare i suoi blocchi mentali.

Il video promozionale lo ritraeva mentre ballava da solo sotto la luce di un riflettore, separato dalla folla. L'attore ha ammesso: "Pensavo di aver spezzato la mia maledizione quando ho girato quella scena. Ma poi sono andato, alcune settimane dopo, a un party pensando di essere come Billy Elliot, e non appena ho fatto un passo sulla pista da ballo ho avuto uno dei più grandi attacchi di panico della mia vita".

Pattinson ha sottolineato: "Sapete quando pensate di essere quel tizio e poi, improvvisamente, si viene brutalmente umiliati? Sì, mi sembrava come se mio padre mi avesse appena scoperto mentre guido una macchina rubata. Sono rimasto impietrito. Penso di essermene andato dal party dopo quel momento".