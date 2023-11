Robert Pattinson ha dormito per sei mesi su un canotto: 'Era la mia unica mobilia'

Robert Pattinson si ricicla come designer di divani e nel frattempo rievoca l'epoca in cui la sua unica mobilia era un canotto gonfiabile.

Robert Pattinson e il mobilio creativo. La star di Twilight e The Batman ha rivelato di aver testato come arredamento un... canotto gonfiabile. Oggetto che, dopo un po' di tempo, gli ha fatto venire un gran mal di schiena.

In un'intervista con la rivista Architectural Digest in cui ha presentato il divano progettato con la designer Nicole Gordon, Robert Pattinson ha confessato di aver dormito in un canotto per un certo periodo.

The Batman: Robert Pattinson in un'immagine

"C'è stato un tempo in cui l'unico mobile che ho avuto per circa sei mesi era un canotto che fungeva da divano, letto e tavolo da pranzo. Mi piaceva moltissimo, ma mi ha causato molti problemi alla schiena."

Robert Pattinson si ricicla come designer di divani

Il divano appena creato è sicuramente un aggiornamento rispetto al mobile gonfiabile usato un tempo. Pattinson ha confessato di aver iniziato a scarabocchiare potenziali progetti nel tempo libero una volta terminate le riprese di The Batman.

"Ho iniziato a disegnare mobili che pensavo avrebbero fatto interagire le persone in modo giocoso e informale", ha spiegato. "Contenevano tutti elementi sproporzionati e sovradimensionati che erano piuttosto divertenti. E mentre realizzavo alcuni modelli in argilla, ho scoperto che le curve sovrapposte avevano un effetto simile".

Così l'attore inglese si è rivolto a Nicole Gordon, che aveva decorato due delle sue abitazioni, chiedendole di aiutarlo a realizzare i mobili che aveva concepito. Il divano lungo quasi 3 metri

The nine-foot-long sofa, a forma di orecchio in tessuto di lino bianco, è attualmente in mostra presso JF Chen a Los Angeles, antico negozio di mobili che vende sei pezzi su ordinazione.