Robert Pattinson è a caccia di predatori sessuali nel trailer di Primetime: ecco il thriller A24

Robert Pattinson inarrestabile: dopo Batman e il recente The Odyssey, l'attore è protagonista del primo trailer di Primetime, il nuovo thriller prodotto da A24 in cui interpreta Chris Hansen, il giornalista diventato celebre grazie a To Catch a Predator, il programma investigativo che tra il 2004 e il 2007 mise in scena operazioni sotto copertura per smascherare presunti predatori sessuali.

Di cosa parla Primetime

Le prime immagini mostrano Pattinson con il look inconfondibile del conduttore, chiamato a raccontare uno dei capitoli più delicati e discussi della storia della trasmissione. Secondo la sinossi ufficiale, il film è ambientato nel 2006 e segue Hansen mentre cerca di realizzare quella che considera la puntata destinata a entrare nella storia della televisione. "Nel 2006 il conduttore di "To Catch a Predator", Chris Hansen, cerca di fare la storia della televisione."

Il cast comprende anche Merritt Wever, Skyler Gisondo e la cantautrice Phoebe Bridgers. Dietro la macchina da presa c'è Lance Oppenheim, che firma il suo esordio nel lungometraggio di finzione dopo essersi fatto conoscere come documentarista. Tra i produttori figura anche lo stesso Robert Pattinson.

Il film prende spunto da uno dei programmi più discussi della televisione americana. To Catch a Predator andò in onda dal 2004 al 2007 come speciale di Dateline NBC. In ogni episodio Chris Hansen collaborava con le forze dell'ordine per organizzare operazioni sotto copertura contro uomini che, convinti di incontrare un minore, venivano invece ripresi dalle telecamere e poi arrestati.

Quando esce il film

Il format ottenne ascolti enormi, ma fu accompagnato anche da numerose polemiche. Il momento più controverso arrivò nel novembre 2006. Bill Conradt, assistente procuratore della contea di Rockwall, in Texas, si tolse la vita mentre la polizia e la troupe televisiva stavano entrando nella sua abitazione con un mandato di perquisizione e arresto. Secondo le indagini aveva avuto conversazioni online con un'esca utilizzata dal programma, senza però presentarsi all'appuntamento organizzato dalla produzione.

Robert Pattinson sul set

L'episodio provocò un acceso dibattito sull'etica del format. In seguito partirono un'inchiesta della trasmissione 20/20 della ABC e una causa legale intentata dalla sorella di Conradt. La trasmissione venne definitivamente cancellata nel 2008.

Primetime arriverà nelle sale il 25 settembre. Il progetto è prodotto da Range Media, Icki Eneo Arlo e Square Peg e punta a raccontare non soltanto il successo mediatico di To Catch a Predator, ma anche le conseguenze che trasformarono uno dei programmi più popolari della televisione americana in uno dei casi più controversi degli ultimi decenni.