Robert Pattinson ammette: "Avere molti fan tra gli uomini è per me qualcosa di nuovo"

Robert Pattinson ha parlato di come girare The Batman gli abbia permesso di conquistare nuovi fan, situazione che l'ha un po' sorpreso.

Robert Pattinson, durante la promozione di Mickey 17, ha svelto di essere sorpreso dalla quantità di uomini che sono ora suoi fan dopo il film The Batman.

L'attore, nel 2022, ha infatti interpretato Bruce Wayne nel lungometraggio diretto da Matt Reeves di cui è da tempo in fase di sviluppo il sequel, con il via alle riprese previsto per l'autunno.

Robert Pattinson parla dei fan

Parlano ai microfoni di Associated Press, Robert Pattinson ha dichiarato che è rimasto colpito dalle persone accorse ai bordi dei red carpet delle première del suo nuovo film: "Lo trovo piuttosto strano. Ci sono molti ragazzi, che per me è qualcosa di nuovo!".

L'attore è infatti diventato famoso in tutto il mondo dopo aver interpretato Edward Cullen, l'affascinante vampiro di cui si innamora Bella Swan, nella saga di Twilight.

Pattinson e Kristen Stewart in Twilight

Robert aveva 21 anni quando il pubblico, in prevalenza femminile, lo ha trasformato in una star dopo la visione del primo adattamento dei romanzi, diretto dalla regista Catherine Hardwicke.

La star ha ricordato alcuni anni fa che avrebbe voluto un film maggiormente 'artistico': "C'era questa strana tensione in cui lo studio aveva paura di realizzare le cose in modo un po' troppo emo e cose simili. Io pensavo che fosse l'unico modo per interpretarlo. Ho trascorso così tanto tempo sul set davvero arrabbiato... Non riesco a credere al modo in cui stavo comportandomi per metà del tempo".

Il successo di The Batman, che ha incassato 772 milioni ai box office di tutto il mondo, gli ha ora permesso di avere nuovi fan, avendo convinto molti appassionati di fumetti che, inizialmente, avevano condiviso la propria perplessità per il casting.

A marzo Robert sarà protagonista nelle sale con Mickey 17, film diretto da Bong Joon Ho e tratto dal romanzo Mickey7 scritto da Edward Ashton nel 2022.

Sul grande schermo Pattinson avrà il ruolo di un impiegato 'sacrificabile' chiamato Mickey Barnes. Tra le pagine del libro da cui è tratto il lungometraggio, Mickey viene inviato su un pianeta ghiacciato con la pericolosa missione di colonizzarlo.

Non appena una versione di Mickey muore viene creato un duplicato che lo sostituisce, mantenendone inoltre la maggior parte dei ricordi.

La situazione, tuttavia, cambia improvvisamente e il protagonista si ritroverà alle prese con una situazione piuttosto complicata e difficile da gestire.

Nel cast ci sono anche Steven Yeun, Naomi Ackie, Toni Collette e Mark Ruffalo.