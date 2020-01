Robert Downey Jr.: “Ecco perché le sceneggiature Marvel funzionano”

Un'immagine di Robert Downey Jr. in Iron Man

Robert Downey Jr. ha spiegato perché secondo lui i film del Marvel Cinematic Universe funzionano a livello di scrittura. L'attore, impegnato nella promozione del film Dolittle, ha partecipato al podcast di Joe Rogan, e in tale occasione si è pronunciato sul franchise Marvel di cui è stato uno dei protagonisti per più di dieci anni, interpretando Tony Stark in dieci dei ventitré lungometraggi usciti finora.

Perché Iron Man, anzi Tony Stark, è il cuore del Marvel Cinematic Universe

Queste le parole di Robert Downey Jr.: "Per me il vero genio del team creativo della Marvel, e in particolare dei fratelli Russo che hanno fatto Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, è che amano crearsi delle difficoltà mentre scrivono i film, il che attiva le energie creative giuste e ti porta al passo successivo." Una frase che corrisponde senz'altro agli eventi del terzo film degli Avengers, che si chiudeva con l'annientamento di metà di tutte le forme di vita nell'universo, ma anche al recentissimo Spider-Man: Far From Home, dove Peter Parker viene smascherato, suo malgrado, in mondovisione. Quest'ultimo era anche il primo film del Marvel Cinematic Universe a non poter contare sulla presenza di Downey, dato che Tony Stark è morto nel quarto lungometraggio degli Avengers, dopo un decennio di avventure da solo e al fianco degli altri eroi della Casa delle Idee.

Sebbene lo stesso attore sia abbastanza scettico su un eventuale ritorno in tempi brevi, non sarà del tutto assente nei prossimi anni: stando a Jeff Goldblum, Downey ha prestato la voce alla serie Marvel's What If...?, che immagini esiti alternativi per i vari film, e la scorsa estate il sito Deadline ha affermato che lo vedremo anche in Black Widow, ambientato prima della guerra contro Thanos (ma si vocifera che la scena in questione sia una sequenza scartata ai tempi da Captain America: Civil War, e non materiale girato ex novo).