Jeremy Renner compie 52 anni in ospedale e posta una foto per ringraziare il personale medico

Jeremy Renner ha appena regalato ai fan un nuovo aggiornamento sul suo stato di salute condividendo una foto su Instagram al fine di ringraziare il personale medico dell'ospedale che si è preso cura di lui dopo il suo recente incidente con uno spazzaneve.

"Grazie al team medico di terapia intensiva per aver iniziato questo viaggio", ha scritto Renner in una storia su IG allegando anche una foto in cui si può vedere sdraiato in un letto d'ospedale circondato dal personale medico nel giorno del suo cinquantaduesimo compleanno.

Renner ha sempre tenuto aggiornati i suoi follower da quando, lo scorso 1 gennaio, è stato vittima di un bruttissimo incidente con lo spazzaneve. L'attore ha riportato gravi ferite ed è stato portato in ospedale in elicottero dove si è immediatamente sottoposto a un intervento chirurgico.

Il primo aggiornamento relativo alla sua guarigione è arrivato martedì, quando Jeremy Renner ha condiviso su Instagram una foto dal suo letto d'ospedale in cui ha ringraziato i fan per i loro messaggi di supporto. "Grazie a tutti per le gentili parole", ha scritto la star nella didascalia.