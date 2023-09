Chris Evans ha sposato Alba Baptista in gran segreto e circondato dagli altri Avengers

La star di Captain America, Chris Evans ha sposato la fidanzata Alba Baptista a Boston con una cerimonia intima in una residenza privata a cui hanno partecipato anche Robert Downey Jr. e altri Vendicatori.

Chris Evans non è più l'unico Avenger rimasto single e disponibile sul mercato. La star interprete di Captain America si è sposata con la fidanzata Alba Baptista con una cerimonia intima e riservata a Boston nel Massachusetts lo scorso 9 settembre. Tutti i partecipanti hanno dovuto imbustare il proprio smartphone e sono stati fatti firmare degli accordi di riservatezza affinché nessuno racconti dettagli ella cerimonia.

Il matrimonio

Captain America, 42 anni, si è sposato con la fidanzata e attrice Alba Baptista, 26 anni, nella sua affezionata Boston in Massachusetts. I due si sono scambiati le promesse di matrimonio davanti a parenti e amici, tra cui molti colleghi dello sposo del set dei film Marvel. Tra gli ospiti Robert Downey Jr., Chris Hemsworth e Jeremy Renner, secondo Page Six, con le rispettive mogli. Presenti anche John Krasinski ed Emily Blunt. I rappresentanti degli attori non hanno ancora confermato nulla.

La coppia

L'attore e la sua attuale moglie che ha recitato in Warrior Nun, non avevano mai annunciato il fidanzamento prima del matrimonio. Secondo quanto riferito, i due stanno insieme da circa due anni e a gennaio hanno ufficializzato la loro relazione. Nonostante varie foto condivise sui social, gli attori non sono ancora stati fotografati insieme a un evento ufficiale, neanche alla prima di Ghosted.