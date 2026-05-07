Robert Downey Jr. attacca gli influencer: "Star del futuro? Stronzate"

Robert Downey Jr. è apparso di recente nel podcast "Conversations for our Daughters" e ha lanciato una frecciatina agli influencer dei social media, definendo "una vera e propria stronzata" l'idea di proclamarli "le star del futuro".

L'attore, dopo aver detto addio ai Marvel Studios, tornerà nel ruolo del Dottor Destino nel prossimo e attesissimo crossover, Avengers: Doomsday, previsto per il mese di dicembre nelle sale di tutto il mondo.

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Robert Downey Jr. contro gli influencer: "I giovani devono costruire"

L'icona di Iron Man ha osservato che "oggigiorno le persone possono diventare famose senza fare altro che riprendersi con il cellulare", aggiungendo: "Non lo vedo come una cosa negativa. Lo vedo piuttosto come un aumento della sfida per l'individualismo".

"Speriamo che la maggior parte dei giovani di - chiamiamola semplicemente "America", per comodità - dica: 'Sì, ma non fa per me. Voglio andare a fare qualcosa, voglio creare qualcosa, voglio costruire qualcosa, voglio formarmi e voglio avere più input, così qualunque sia il mio output, non sarà solo una cosa da influencer volta all'autopromozione", ha proseguito l'attore Premio Oscar.

"Quando sento la gente dire: 'Oh, le star del futuro saranno gli influencer', penso: "Non so in che mondo viviate, ma secondo me sono solo un mucchio di stronzate'", ha proseguito Downey.

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La star di Iron Man e il rapporto dei figli con la tecnologia

"Mio figlio di 14 anni si è fatto prendere un po' da tutta questa storia degli influencer e, prima che te ne accorga, è come se dicesse: 'Ehi, se ti piace come sto giocando a questo videogioco, vuoi mandarmi una donazione?'. E, in realtà, diventa una religione", ha continuato l'attore.

"Quindi c'è qualcosa negli influencer di oggi che li rende quasi come i venditori ambulanti evangelici dell'era dell'informazione. Allo stesso tempo, è diverso perché ci stiamo muovendo in questo nuovo territorio, quindi è un po' come una frontiera e non ho un vero e proprio giudizio al riguardo. So anche che ora, quando promuovo un film, ho avuto modo di conoscere alcuni di questi influencer e trovo che molti di loro siano persone con i piedi per terra, di successo e simpatiche".

Il ritorno imminente in Avengers: Doomsday

Lo stesso Downey vanta una notevole presenza sui social media, con un account Instagram che ha raccolto 58,1 milioni di follower, grazie soprattutto alla schiera di fan della Marvel conquistati durante il periodo in cui ha interpretato Tony Stark/Iron Man nell'Universo Cinematografico Marvel. Downey tornerà nella saga entro la fine dell'anno nei panni del Dottor Destino, uno dei più grandi villain della Marvel. Avengers: Doomsday uscirà nelle sale il 18 dicembre 2026.