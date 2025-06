Pedro Pascal critica J.K. Rowling per le opinioni sulla comunità transgender: "I bulli mi fanno schifo"

Pedro Pascal ha criticato nuovamente la scrittrice J.K. Rowling per le sue opinioni legate alla comunità transgender.

La star di The Last of Us, in un'intervista rilasciata a Vanity Fair, ha infatti ribadito che non rimpiange i commenti compiuti dopo che l'autrice di Harry Potter aveva festeggiato sui social la sentenza della Corte Suprema britannica che stabilisce che la definizione legale di donna si basa sul sesso biologico e non sul genere.

La critica alla scrittrice

Le parole di J.K. Rowling dopo quella che ha considerato una vittoria dal punto di vista legale, secondo Pedro Pascal, hanno rappresentato un 'comportamento da perdente odiosa'.

L'attore, che tra poche settimane sarà protagonista sul grande schermo del film I Fantastici 4: Gli Inizi, ha aggiunto: "Voglio proteggere le persone che amo. Ma va oltre tutto quello. I bulli mi fanno fottutamente schifo".

The Last of Us 2: Pedro Pascale è Joel

Pedro, nelle sue dichiarazioni, ha chiaramente fatto riferimento a sua sorella minore, Lux, che è un'attrice e un'attivista transgender.

Pascal ha comunque ammesso di aver avuto alcuni dubbi prima di intervenire, sostenendo: "L'unica cosa che direi mi ha messo un po' in crisi è stata pensare: 'Sto aiutando? Sto fottutamente aiutando?'. Si tratta di una situazione che merita la massima eleganza in modo che qualcosa possa realmente accadere e le persone siano davvero protette".

La posizione dell'autrice

Rowling, recentemente, aveva spiegato che la sua opinione non avrà alcuna conseguenza sul cast della nuova serie televisiva dedicata alla storia del giovane maghetto, nonostante alcuni degli interpreti abbiano espresso pubblicamente il proprio sostegno alla comunità transgender. La scrittrice aveva voluto precisare che non avrebbe mai licenziato un attore perché pensa in modo diverso da lei.

L'opinione della scrittrice è molto simile a quella condivisa da Tom Felton sul red carpet dei Tony Awards, ha spiegato: No, non posso dire che mi influenzino. Non sono molto in sintonia con queste cose. L'unica cosa che continuo a ripetermi è che sono stato fortunato: ho viaggiato per il mondo e non ho mai visto nulla unire così tante persone come Harry Potter. E questo è merito suo, quindi le sarò sempre grato".