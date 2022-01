Robert Downey Jr. e Chris Hemsworth: la reazione della star di Iron Man al primo incontro con il collega

Il primo incontro tra Robert Downey Jr. e Chris Hemsworth ha dato vita a un'interazione molto divertente, come rivelato da Jeremy Renner durante un'apparizione al podcast Armchair Expert.

La star di Hawkeye ha infatti ricordato come l'interprete di Iron Man ha reagito quando si è trovato accanto al collega che aveva il ruolo del divino Thor.

Jeremy Renner, ricordando i primi giorni sul set del film Marvel dedicato agli Avengers, ha raccontato: "Se si è praticato qualche sport si conosce la sensazione che si prova quando si entra a far parte di un nuovo team. Conoscevo Robert Downey Jr. e Scarlett Johansson, non conoscevo Chris Hemsworth. Lui è fantastico, ma non lo sapevamo, giusto?".

L'interprete di Clint Barton ha aggiunto: "Il primo giorno stavamo tutti aspettando sul set indossando i nostri costumi. Sembra Halloween. Siamo eccitati e al tempo stesso ci sentiamo ridicoli. Mi sembrava ci conoscessimo tutti in qualche modo, tranne per questo tizio, Hemsworth, perché viene dall'Australia ed è il più alto, il più bello...".

Renner ha così svelato: "Robert Downey Jr ha detto 'Dobbiamo spezzargli le ginocchia. Dobbiamo eliminarlo. Questo tizio è troppo bello, troppo alto, troppo affascinante, fanc**o questo tizio'".

Ovviamente il commento della star di Iron Man pronunciato durante il primo giorno sul set di The Avengers era semplicemente ironico e i due attori sono poi diventati molto amici.

Robert e Chris, nel corso degli anni, hanno divertito e intrattenuto i fan e la stampa durante gli eventi promozionali dei film Marvel, confermando che tra i membri del cast c'era un ottimo rapporto di fiducia e amicizia.