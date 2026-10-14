Roast in Peace, quanto ha guadagnato Fedez per il suo funerale televisivo su Prime Video

Fedez ha affrontato il suo funerale televisivo con una buona dose di autoironia e, a quanto pare, anche con un compenso di tutto rispetto. Il rapper è tra i protagonisti della seconda stagione di Rip - Roast in Peace, il comedy show di Prime Video condotto da Michela Giraud, nel quale un gruppo di comici celebra la finta scomparsa di un personaggio famoso con battute irriverenti e provocazioni.

Fedez: "Ho partecipato perché mi pagavano bene"

Le registrazioni si sono svolte a Roma lo scorso maggio, nell'arco di appena due giorni. A raccontare il dietro le quinte economico della partecipazione è il settimanale Chi, attraverso la rubrica C'è Chi dice firmata da Giuseppe Candela, che riporta alcune indiscrezioni sul cachet del cantante.

Quando gli è stato chiesto perché avesse accettato di partecipare al programma, Fedez non ha cercato motivazioni particolarmente elaborate. La sua risposta è stata diretta, perfettamente in linea con il tono dissacrante del format: "Perché mi pagavano bene. È stato super divertente e lo rifarei: ti pagano, stai lì, ridi, non fai un ca..o".

Il rapper ha raccontato l'esperienza come un'occasione piacevole, nella quale lasciarsi prendere in giro dai comici e assistere alle battute costruite intorno alla propria immagine pubblica. Un gioco che richiede al protagonista di accettare anche le provocazioni più pungenti, mettendo momentaneamente da parte il controllo sulla propria narrazione.

Per Fedez, abituato a muoversi tra musica, televisione e social network, il roast diventa così un'altra occasione per giocare con la notorietà e con il personaggio che negli anni si è costruito sotto i riflettori.

Il cachet di Fedez: le indiscrezioni parlano di 150 mila euro

La cifra precisa non è stata confermata da Prime Video, ma le indiscrezioni riportate da Chi indicano un compenso compreso tra 130 e 150 mila euro per la partecipazione a Rip - Roast in Peace. Una somma considerevole, soprattutto considerando che le registrazioni si sarebbero concentrate in due sole giornate.

Locandina di Fedez

Al momento, però, non esistono conferme ufficiali sull'importo. Il cachet resta quindi un'indiscrezione e va considerato come tale, senza poter stabilire quale sia stata la cifra effettivamente riconosciuta al cantante.

Il format, intanto, punta proprio sulla disponibilità dei personaggi coinvolti a diventare bersagli delle battute, trasformando la propria immagine pubblica in materiale comico. Nel caso di Fedez, la partecipazione sembra aver funzionato anche come occasione per ridere di sé, senza prendersi troppo sul serio.

E il bilancio, almeno secondo le parole del rapper, sarebbe positivo: il programma lo ha divertito e sarebbe disposto a ripetere l'esperienza. Se poi le cifre circolate dovessero trovare conferma, il suo funerale televisivo si sarebbe rivelato anche un affare decisamente interessante.