The Ferragnez, la recensione: Fedez e Chiara Ferragni, gli opposti si attraggono

La recensione di The Ferragnez: la serie in streaming su Amazon Prime Video dal 9 dicembre dimostra come Fedez e Chiara Ferragni siano ormai usciti dall'audience che potrebbero avere nei loro settori per diventare personaggi noti a tutti.

The Ferragnez: Una scena della serie Amazon

"Papà, Fedez ha il mio pelouche!". Me lo dice la mia bambina più piccola, sette anni, nel momento in cui, a ora di cena, accendiamo la tivù e facciamo partire la prima puntata di The Ferragnez, la nuova serie disponibile in streaming su Prime Video dal 9 dicembre (i bambini l'hanno visto comunque solo per pochi minuti...). La recensione di The Ferragnez inizia da qui, e non è un caso. Perché dimostra come Fede* e Chiara Ferragni siano ormai usciti dall'audience che potrebbero avere nei loro settori, la moda e la musica, per diventare personaggi noti a tutti e che, in qualche modo, riescono a comunicare a chiunque, dai bambini dai 6 anni in su fino a, in teoria, qualsiasi età.

Fedez ha dimostrato da subito di non voler restare chiuso nello steccato dell'artista hip-hop, ma di aprirsi ad altre esperienze: il giudice di X Factor è stato il primo passo, ma è stato con LOL - Chi ride è fuori, altro prodotto - riuscitissimo - targato Prime Video che Federico Lucia è diventato come un personaggio dei fumetti, conosciuto da tutti, grandi e bambini. Il percorso di Chiara Ferragni è paradossalmente più lineare: in teoria è quella che è diventata famosa prima, e che tutto sommato è rimasta comunque concentrata sul suo settore. Con un'incursione nel mondo del cinema, e dello streaming, con il film Chiara Ferragni - Unposted, anche questo prodotto da Prime Video. The Ferragnez allora è una serie che va in continuità con altri prodotti fatti dai due personaggi per la piattaforma, e tutto sommato mantiene quello che promette: un dietro le quinte della vita di queste due persone, senza troppe sorprese, ma senza neanche grosse delusioni.

Quel ramo sul Lago di Como

The Ferragnez: Chiara Ferragni e Fedez nella serie Amazon

Quel ramo sul Lago di Como. Citiamo Alessandro Manzoni per dare un tocco di cultura alla serie, ma anche perché è sul lago di Como che Chiara Ferragni e il figlio Leone si trasferiscono per qualche giorno per le festività, insieme alla sua famiglia e a quella di Fedez. Siamo nel dicembre del 2020, la fine di un anno molto particolare, e l'inizio di un anno molto importante per i due. Mentre le famiglie cominciano a rilassarsi, tra giostre meccaniche e piste di pattinaggio su ghiacci in giardino, Fedez è a Sanremo dove, a Sanremo Giovani, verrà annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021, insieme a Francesca Michelin. Chiara ha scoperto di essere incinta, e che arriverà una sorellina per Leone, il loro primo figlio. Quello che sta iniziando è un anno speciale.

Chiara Ferragni - Unposted, la recensione del documentario: la vita (poco segreta) di un'influencer

Un'espansione dei post sui social

The Ferragnez: Una scena della serie Amazon

La serie The Ferragnez - La serie è chiaramente una buona idea per Chiara Ferragni e Fedez, e anche per Prime Video. È un altro modo per raggiungere il loro pubblico, e, per usare un termine social, acquisire nuovi follower. Come avevamo scritto in occasione del film Chiara Ferragni - Unposted, anche la serie The Ferragnez - La serie potrebbe essere vista come un'espansione sulla lunga distanza dei post su Instagram dei due. Tutto quello che in un post non ci sta, tutto quello non si può vedere può essere messo in una serie tv, secondo la tendenza americana delle star che tendono a mostrare molto della propria vita al pubblico, venendo ricambiati con affetto e nuovi follower.

È interessante se vi interessano loro

The Ferragnez: Chiara Ferragni e Fedez in un momento della serie Amazon

E qui si apre il discorso della valutazione della serie, che faremo ma che comunque, in caso di prodotti di questo tipo, ha meno senso di altri. Qui non si tratta di dire se il prodotto è bello o brutto, riuscito o meno. La confezione è ovviamente professionale, i protagonisti sono impeccabili. Il punto è che vi andrà di seguirla se vi interessano loro, se normalmente li seguite o se, in qualche modo li avete scoperti, vi sono piaciuti e volete saperne qualcosa di più. Se non vi interessano la serie ovviamente non ha molto da offrirvi. Volendo fare un paradosso, prendiamo la serie The Beatles: Get Back di Peter Jackson: un esempio mirabile di realizzazione, di ricerca, di lavoro certosino al montaggio, di amore per la musica. Ma, se non vi interessano i Beatles (cosa che ci pare impossibile, certo...) non avrete voglia di passare otto ore con loro.

Chiara Ferragni - Unposted: "È la storia di una ragazza che ha creduto nei suoi sogni e ce l'ha fatta"

Opposites Attract

The Ferragnez: Chiara Ferragni e Fedez in una scena della serie Amazon

In ogni caso, la serie è piacevole da vedere. Fedez e Chiara Ferragni sono persone che hanno tutto, sono ricchi e famosi, amati, e, soprattutto, nella vita fanno quello che amano fare, il che è una delle fortune più grandi. Avrebbero tutto per essere invidiati, anche odiati, da tanti. Eppure non riescono mai a risultare antipatici, altezzosi, distanti. I Ferragnez hanno la dote della simpatia, e non è una cosa scontata. Sono molto diversi tra loro, e una delle chiavi del racconto è proprio questa: Opposites Attract, come cantava Paula Abdul, gli opposti si attraggono. I due si completano, ma anche adattarsi all'altro è un lavoro non da poco. A proposito di lavoro, è interessante vedere due personaggi così, prima di tutto due abili imprenditori, non scordiamolo, al lavoro. Chiara Ferragni ha una dolcezza (magari a telecamere spente è diversa, non lo sappiamo) che contrasta con il luogo comune che, nel mondo della moda, siano tutte come la Miranda Priestley de Il diavolo veste Prada. Certo, quando Fedez dice che il suo gruppo di lavoro è come la Factory di Andy Warhol...

Una case history di successo

The Ferragnez: Chiara Ferragni e Fedez in una immagine della serie Amazon

C'è un altro motivo, però, per vedere The Ferragnez anche per chi non è un follower, o un fan dei due. È vederlo come un case history di successo (Chiara Ferragni - Unposted era questo, in fondo) nel mondo della comunicazione. Vedere la serie è un po' provare a studiare i due come fenomeno, capire la loro strategia. D'altra parte, il matrimonio dei due a Noto, in Sicilia, è al centro dei panel alla Social Media Week. E The Ferragnez è anche questo, un lungo panel su una storia di successo.