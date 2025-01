"Fedez ha tentato il suicidio a SaràSanremo. Il suo vero amore è...": la bomba di Fabrizio Corona sul rapper

Fabrizio Corona ha svelato la vera ragione per cui Fedez era apparso disorientato sul palco di SaràSanremo, e tutto sarebbe legato alla donna che ama in segreto da anni, che non è Chiara Ferragni.

Fabrizio Corona ha colpito ancora: a meno di 20 giorni da Sanremo 2025, dove Fedez sarà in gara, l'ex re dei paparazzi ha svelato di conoscere tutta la verità su diverse questioni, come quella del tentato suicidio prima di SaràSanremo.

Non solo: Corona ha anche svelato il nome della ragazza misteriosa che il rapper amerebbe da prima del matrimonio con Chiara Ferragni.

La lettera d'addio ai figli Leone e Vittoria affidata a Fabrizio Corona

Fedez piange sul palco del Festival di Sanremo 2021

Lo scorso 18 dicembre, durante la serata di SaràSanremo condotta da Carlo Conti, Fedez aveva fatto preoccupare i suoi fan perchè apparso assente e disorientato: ora a quanto pare c'è una spiegazione. A svelare l'accaduto è Fabrizio Corona nel suo nuovo programma su YouTube, Falsissimo.

La colpa sarebbe proprio della ragazza amata per anni segretamente da Fedez, tale Angelica Montini. Il 16 dicembre avrebbe mandato al rapper un messaggio in cui metteva fine alla loro relazione, non provando più gli stessi sentimenti di una volta. A questo punto nel racconto si inserisce anche Fabrizio Corona, amico e a quanto pare confidente di Fedez: "Io dico a lei di non scrivergli quel giorno perché c'è Sanremo. E Fedez non sta bene. Lei, però, vuole chiudere la relazione, lo chiama prima che lui salga sul palco, restano al telefono per mezz'ora".

È a questo punto che si sarebbe palesata, proprio al telefono con Corona, la volontà suicida dell'ex marito di Chiara Ferragni, che avrebbe detto all'ex paparazzo: "Bro, ho preso una boccetta di Minias (un sedativo, ndr), non posso sopportare questo dolore. Ti sto mandando un messaggio che ho scritto, se succede qualcosa fallo leggere ai miei figli".

Allarmato dal tono e dalle parole dell'amico, sarebbe stato proprio Fabrizio Corona ad allertare la mamma e manager Annamaria Berrinzaghi: "Le dico che Fedez si è sentito male. Lei non sapeva niente, sento che lei bussa con lui che non le apre, poi Federico le apre. Le dico di non chiamare l'ambulanza perché sennò l'indomani è su tutti i giornali. Tatiana chiama un medico che rianima Fedez, la situazione era drammatica. Si riprende e gli dico di salire sul palco".

Chiara Ferragni ha scoperto il tradimento con Angelica Montini?

Sanremo 2023: L'arrivo di Chiara Ferragni sul palco dell'Ariston nella prima serata

La risposta è sì e a confessarglielo sarebbe stato proprio l'ex marito. A raccontare come questo sia accaduto è stato ancora una volta Corona. "La mattina dopo il medico lo mette sotto flebo. Quella mattina per caso Chiara chiama Fedez per i figli. A un certo punto lui è convinto di parlare con me e cosa fa? Racconta tutto, ma non a me, ma alla sua ex moglie".

Chiara Ferragni avrebbe interrotto la conversazione a un certo punto, lasciando poi al rapper solo un messaggio: "Sei uno s..onzo di m.rda!". Fedez avrebbe quindi confidato all'ex moglie di avere una relazione con la "bionda misteriosa" da prima del loro matrimonio. Relazione che, tra alti e bassi, sarebbe andata avanti fino allo scorso dicembre. A confermare la versione di Fabrizio Corona un audio con una voce femminile (quella di Eleonora Sesana, assistente di Fedez, o di Angelica Montini?) che dice: "Sì, è vera questa cosa".