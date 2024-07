Road House, stuntman difende i combattimenti di Jake Gyllenhaal in CGI: "Sono incredibili"

Uno degli stuntman di Road House ha difeso la CGI utilizzata nei combattimenti di Jake Gyllenhaal nel reboot uscito su Prime Video.

Interpretato da Gyllenhaal e Conor McGregor, il film diretto da Doug Liman è un remake dell'omonimo film del 1989. Road House è stato distribuito su Prime Video quest'anno e ha riscosso un grande successo in termini di visualizzazioni. Da allora, la produzione ha confermato il via libera al sequel, anche se ci sono ancora molti dettagli in sospeso in termini di casting e trama.

Lo stuntman Eric Linden ha difeso strenuamente alcuni degli effetti in CGI utilizzati nelle scene di combattimento di Road House, spiegando che le sequenze di combattimento sono per lui "sbalorditive".

Road House: Jake Gyllenhaal in una scena del film

"Lo hanno fatto nella pre-visualizzazione. Uniscono tutte queste cose usando parte del pugno, parte del viso quando si raggrinzisce a causa dei colpi. E i risultati sono sbalorditivi. Stranamente, il tizio che si occupava di tutte le immagini preliminari lo ha fatto meglio di quelli che hanno girato il film".

Le scene di combattimento di Road House in questione sono state alcuni degli elementi più controversi del film. A marzo, Scott Adkins, esperto di stunt e scene d'azione, ha criticato il film per l'uso della CGI, scrivendo: "Cosa sono queste scene di combattimento in CGI". Ha fatto notare che Patrick Swayze, il protagonista del film originale del 1989, non aveva bisogno di combattimenti assistiti dal computer e ha spiegato che un film del 2006 intitolato The Rebel ha fatto molto meglio utilizzando gli stessi effetti ma con più parsimonia.

Critiche come questa hanno sminuito la performance di Gyllenhaal, in quanto alcuni ritengono che l'attore non avrebbe dovuto affidarsi così tanto alla CGI. Come spiega Linden nel video, lo stesso McGregor è un combattente che potrebbe imparare immediatamente una coreografia di combattimento. Se da un lato il lavoro di McGregor rende le scene di Road House più realistiche, dall'altro la CGI è stata vista da molti come un difetto, nonostante la quantità di lavoro svolto.