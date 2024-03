Road House, Conor McGregor commenta la scena di nudo:'Si vede un po' troppo il mio sedere'

Conor McGregor è una delle star del remake de Il duro del Road House, diretto da Doug Liman e interpretato da Jake Gyllenhaal che eredita il ruolo da protagonista da Patrick Swayze. Intervistato da MMA Fighting, McGregor è stato interpellato sulle inquadrature che mostrano il suo sedere, e il lottatore ha commentato con ironia quei momenti.

"C'era un po' troppo sedere. Solo un po' troppo" ha scherzato McGregor "L'ultima scena non era necessaria, avrebbe potuto essere solo la schiena. La schiena era in buona forma. Sono qui solo per recitare".

L'ispirazione di Terminator

Conor McGregor nel film interpreta Knox e per recitare al meglio ha deciso di interiorizzare un personaggio come Terminator:"Arnold Schwarzenegger, che è un mio caro amico, e la sua signora Heather è la mia fisioterapista, mi ha aiutato durante la mia carriera, dal mio titolo mondiale del 2013 in poi, ho instaurato uno stretto rapporto con Arnold. Il debutto di Arnold nel mondo del cinema era molto simile".

Terminator: Arnold Schwarzenegger in una scena del film

Il lottatore continua a riferirsi all'amico:"Boom, atterra, solido come una roccia in Terminator, se Arnie l'ha fatto, e guarda la sua carriera, ho pensato che forse sono sulla buona strada. Ho semplicemente seguito l'onda e ho canalizzato l'Arnie interiore, il Terminator interiore e ho continuato a muovermi".

Nel cast del remake troviamo anche Daniela Melchior, Billy Magnussen, Jessica Williams, Darren Barnet, J.D. Pardo e Arthur Castro.